【猴痘病毒】內地首現5宗女性猴痘病例　專家：未來或出現家庭傳播【附症狀及預防方法】

▲ 內地首現5宗女性猴痘病例，專家料未來或出現家庭傳播。

內地首次出現女性猴痘病例，根據中國疾病預防控制中心通報，內地8月新增501宗猴痘確診病例，當中有5宗為女性病例，發病前21天內均有異性性接觸史，估計通過異性性接觸感染可能性大。

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中疾控表示，根據流行病學調查分析，猴痘疫情呈以下特點，一是98.9%病例為男性，92.5%病例明確為男男性行為人群。二是病例中有5例女性，發病前21天內均有異性性接觸史，而異性伴侶中3例為猴痘感染者、1例近期有出疹史、1例無猴痘相關症狀。

南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛表示，出現女性患者，意外著猴痘感染人群進一步擴大。

首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫生李侗曾指出，未來女性感染者數量可能會增加，甚至出現家庭傳播，例如老人和兒童被傳染，但概率較低，預防策略不變，呼籲無需恐慌。

他又提醒，要盡量避免與健康狀況不明的人士發生密切接觸，尤其是出現發燒、皰疹的人群；當身體有傷口時，外出到人多的場所，應用膠布等覆蓋傷口，避免意外接觸感染；而感染者亦應自我隔離，以免傳染他人。

猴痘病徵及潛伏期

據本港衞生署資料，猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共患病，首次於1958年從研究用的猴子身上被發現，而人類最早感染病例出現於1970年的剛果民主共和國。猴痘主要爆發於中非和西非。

在過去的猴痘爆發中，患者死亡率介乎1%至10%之間。人類感染猴痘後，病徵持續14至21天通常會自行痊癒。點擊下圖睇病徵及潛伏期：

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猴痘傳播途徑

當人與受感染的動物、人或受污染的物件接觸，便可能受感染。人類如被野生動物例如某些靈長類動物、囓齒動物和松鼠等咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，都可能會受感染。長期面對面接觸引致的飛沫傳播，或直接體液接觸，亦可令病毒人傳人。

治理及預防方法

本港目前沒有已註冊針對猴痘的疫苗或抗病毒治療方法。曾有證據顯示天花疫苗也可以有效預防猴痘，而一種名為「Jynneos」的新疫苗於2019年獲美國食物及藥物管理局（FDA）許可用於預防猴痘感染。歐洲最近亦批准了一種新的抗病毒藥物用於治療猴痘。

而為減少受感染的風險，市民前往受猴痘病毒影響的地方時，應該做好以下8項預防措施：

應避免與病人或動物接觸；

避免與猴痘病人或有疑似猴痘皮疹的人士密切接觸或皮膚接觸；

避免接觸猴痘患者使用過的物品，例如餐具、杯子、床上用品、毛巾或衣服；

避免接觸染病或死亡的動物；

在照顧病人或處理動物時，採取適當的感染控制措施，例如穿戴防護衣服和裝備，包括手套和外科口罩；

保持手部衞生，當雙手有明顯污垢或被血液、體液沾污，應用梘液及清水洗手。如雙手沒有明顯污垢時，可用含70-80%酒精搓手液潔淨雙手；

徹底煮熟所有動物產品方可進食；

如有任何可疑病徵，應及時求醫。

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責任編輯：羅嘉欣