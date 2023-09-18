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【童星長大】黎諾懿為7個允豬慶祝幼稚園畢業　6歲Tasi田徑游水健將獎盃晒冷

育兒經 12:43 2023/09/18

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允豬們畢業喇！

藝人黎諾懿與李佳芯主演的2018年TVB劇《BB來了》當年大受歡迎，當中兩人的女兒「允豬」是由8個小女孩組成，而黎諾懿都非常有心，定期安排聚會與一眾「允豬S」聚一聚，相隔5年，當中有7個「允豬」幼稚園畢業，黎諾懿就帶同仔仔小春雞與一眾「允豬S」影畢業照，場面溫馨，而不少「允豬S」長大後都各有強項，其中6歲Tasi田徑游水健將，更是鋼管舞高手，獎盃多到鋪滿枱！

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湊得輕鬆啲

Tasi(吳忞玥)的媽媽最近在社交網分享黎諾㦤與七個小允豬的幼稚園畢業相，還開心留言「允豬們畢業了」，當時Tasi拍《BB來了》還是一個BB，現在已經是田徑游水健將，社交網很多Tasi參加比賽、行山、及跳鋼管舞的照片，見只得6歲的Tasi跳上鋼管毫不恐懼，另外，Tasi的媽媽為女兒安排參加斯巴達，上山下水、跨欄越泥、體能挑選賽，Tasi年紀小小十項全能！

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而最大的「允豬」鄧巧媛也是跳舞高手，在幼稚園畢業禮上表演一字馬，充滿表演欲，而媽媽都為她安排了攀石等運動，可愛又活潑！

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而拍攝《BB來了》時只有11個月大的梁芯語（Libby），之後再為TVB拍《寶寶大過天》，飾演馬國明與岑麗香的囡囡，當時4歲的她表現精靈、演技好，還被讚是劇集的靈魂人物。Libby今年於靈糧幼稚園畢業，已經升讀小一，Libby現在已經是KOL，除了讀書外，還參加了香港兒童合唱團，多才多藝。

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責任編輯︰王明芳

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