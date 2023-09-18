【浪漫用餐】AMMO推「紫醉夢幻下午茶」以花卉入饌　締造置身城市綠洲用餐體驗

▲ AMMO聯乘中西花店推出的「紫醉夢幻下午茶」於2023年9月1日至10月31日期間供應。

位於金鐘亞洲協會香港中心的AMMO首度與屹立中環超過四份三世紀的香港品牌中西花店合作，將於2023年9月1日至10月31日期間攜手打造以紫色花卉為主題的「紫醉夢幻」下午茶套餐，為食客們締造置身於城市綠洲的夢幻用餐體驗。

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餐廳行政總廚峰師傅以紫色花卉為創作靈感，並以各種食用花入饌，匠心製作出多款粉嫩迷人、色香味俱佳的甜點及鹹點，讓人猶如置身於燦爛的後花園。

精選甜點包括：蝶豆花桂花啫喱、士多啤梨朱古力撻及藍莓忌廉杯子蛋糕等。而鹹點方面則有層次分明的煙三文魚忌廉芝士撻、香脆惹味的櫻花蝦可樂餅以及肉食愛好者的伊比利亞豬肉丸等。

為提升滋味，峰師傅更特意自製玫瑰士多啤梨果醬，讓客人們配搭下午茶必不可少的英式鬆餅，同時設有凝脂奶油可供一併食用。飲品方面除了可選咖啡或茶外，客人更可以優惠價港幣68元加配顏色醉人的「蝶豆效應」或浪漫迷人的紫薯玫瑰奶沫特飲，務求讓各位食客也能吃得心花怒放。

中西花店則以人手精心打造兩款迷你絲花「蛋糕」擺設，採用仿真度極高的優質絲花，選取了代表「我等你」的薰衣草、「幸福」的鈴蘭、「團聚」的繡球及「快樂」的雛菊等花卉，以浪漫醉人的紫色為主調，分別搭配嫩粉紅與嬰兒藍的襯托絲花，組成如蛋糕造型的迷你花塔擺設，呈獻代表美味與陶醉的花藝盛宴，讓你可長久保存這份甜蜜花禮。

AMMO聯乘中西花店推出的「紫醉夢幻下午茶」於2023年9月1日至10月31日期間供應，定價為港幣468元兩位，另收加一服務費。凡惠顧是次下午茶套餐，即可每人獲贈迷你絲花蛋糕擺設乙份（價值港幣250元），數量有限，送完即止。

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責任編輯︰陳珈希