【林作被捕】林作是非多黑運纏身　棄大律師身份轉行發展多多

▲ 今次好大件事！

林作近日捲入虛擬資產交易平台JPEX事件風波，今日 （9月18日）他被警方拘捕，警方更到林作位於中環娛樂行的辦公室搜索。

被保險公司炒

今年林作可算是黑運纏身，在今年6月他因拿鑽石山荷里活廣場斬人慘案開玩笑，引起公眾不滿，他的抽水惹出禍，有網民不齒其行為發起聲討，並向林作任職的保誠公司作出投訴。

最終其屬的保險公司發聲明與林作割席，表示終止合約。隨後他於母親半山家中召開記者會，他認為所指的「抽水」為黑色幽默，並不受大眾認同，林作堅決不會為自己的言論道歉。

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視網膜脫落

今年7月，林作女友裕美上載了兩張林作趴在睡病床的相片，並寫道：「剛剛做完重大手術。」

原來林作突然視網膜脫落而需接受緊急手術，最終入院順利完成手術，而裕美亦全天候照顧男友，令對方非常感動。

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JPEX事件風波

今年8月，林作以月租26萬元租用中環商廈娛樂行近3000呎單位，兩年全期租金逾600萬元，會作為「林作辦公室」，包括加密貨幣找換店。

當時林作接受媒體查詢時就指，單位用作「林作辦公室」，包括加密貨幣找換店，並豪言該處將會是「全港最靚」加密貨幣找換店；另亦會用作教學用途，以及處理其他個人業務等。

但近日證監會發聲明指留意到一家名為「JPEX」的虛擬資產交易平台，透過社交媒體網紅（網紅）及場外虛擬資產貨幣兌換商（場外找換店）積極地向香港公眾推廣該平台的服務和產品，所使用的手法存在眾多可疑之處。」

證監會強調，JPEX集團旗下實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。

事件發生後，一班KOL亦相繼割席，曾在社交平台宣稱「申請成為JPEX合伙人」，又在中環開設電子貨幣兌換店的林作，即時和JPEX割席，並在社交平台表示「無意觸犯任何證監會規定，尊重證監會的要求」。

及後在（9月 15日），林作表示已經由律師主動聯絡執法部門，並向警方提供有用資訊。

林作日前亦有轉載自己的相關新聞，然後留言︰「我肯定這是我人生損失最大、最失敗的一次。林作，鑊鑊新鮮鑊鑊金。本以為6月抽水已經最傷，點知三個月後，再創高峰。」

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林作畢業於牛津大學數學系，再於倫敦法律學院取得法律文憑，2013年回港，在香港大學攻讀法學碩士，其後成為執業大律師。

隨後他棄大律師身份，曾任補習天王，又加入娛樂圈向幕前發展，之後又做保臉，發展多多。

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