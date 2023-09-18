【網絡熱話】北河街街市驚見巨型黃立䱽售價$400起 專家：價錢屬偏貴

▲ 北河街街市驚見巨型黃立䱽，售價$400起惹議。

黃立䱽向來屬於平價魚之一，通常手掌大小的，於本地街市大約只需數十元便有交易！不過，近日有網民卻於深水埗北河街街市，驚見2條又貴又大條的黃立䱽，目測至少一呎長，約4至5斤重，而售價分別為400及430港元。照片曝光後，瞬即引起熱議，有網民直指賣價可媲美海斑，認為不值。

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有網民早前於Facebook「香港街市魚類海鮮研究社」群組發帖指，表示在街市一檔魚檔內，發現該2條巨型的黃立䱽，並留言指目測超過1呎長。由相片可見，該2條黃立䱽相信已死去，而且各自被放置於一個膠盤上，不過由於魚身巨大，因此根本無法裝下。

▲ 北河街街市驚見巨型黃立䱽。(FB圖片)

TOPick記者就事件向擔任香港海鮮業聯合總會主席李彩華查詢，他估計該兩條黃立䱽為「野生」，指野生黃立䱽的體型一般會是較大，一條重幾斤亦是常見之事。他指儘管養殖的黃立䱽少見這體積，非技術上不能造到，只是一般商販不會有這耐性去等魚成長，一般「12両就賣」。至於售價方面，4-5斤來說，他亦指價錢屬偏貴。

事件曝光後，瞬即引來其他網民留言，有網民則認出地點為深水埗北河街街市。對於魚的售價，不少網民眾說紛紜，有人嫌貴，「$300-400貴左啲喎」、「400幾唔洗食佢」、「游水青班開價都係$400 !」；有人則問是「野生海魚」還是養殖，若是前者，相對較合理，「$400果種是野生海魚？」。

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責任編輯：羅嘉欣