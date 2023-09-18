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【JPEX風波】莊思敏成JPEX苦主50萬元資金被凍結　未有備案表示靜觀其變

娛樂 13:13 2023/09/18

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熱門 林作 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

莊思敏承認JPEX苦主之一，50萬元資金被凍結。

加密貨幣交易所JPEX被揭未獲證監會發牌，事件曝光之後，跟JPEX合作的「抽水王」林作隨即割蓆，日前林作更向警方提供資料。

【抽水王】林作捲JPEX事件未有被打擊　聲稱計劃選特首：我只會變得更強

希望純屬誤會

有份投資JPEX的莊思敏，昨晚（9月17日）出席慈善晚宴時，向傳媒承認是苦主之一，牽涉金額約50萬元。但由於她將離港飛往馬來西亞，因此未有到警署報案，等待多一個星期，靜觀其變再作打算。

莊思敏表示透過一間找換店認識JPEX，強調沒有與平台直接聯絡，亦沒有合作關係。她坦承投資金額6位數、約50萬元，目前資金被凍結，警方及證監會正在調查當中，希望平台不是存心欺騙投資者、純屬誤會一場，若果資金最終未能取回，也沒有辦法，笑言認命、努力工作。

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連番投資失利

莊思敏過去大多數投資失利，包括投資生意蝕錢收場；以400萬投資的士牌，上月卻跌至367萬；2017年以627萬元購入何文田加多利軒一個中層單位，最近同類型單位以590萬元成交，似乎連番投資失利。

不過，對此莊思敏否認自己是「燈神」，強調自己投資的士牌及股票未見出事，投資的物業用作收租用途。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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