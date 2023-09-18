【中秋節】今年中秋節「滿月」在黃昏出現 天文台列最佳賞月時間
社會 12:32 2023/09/18
下周五（29日）是中秋節，天文台指，滿月會在黃昏時分出現，若天氣情況許可，巿民可於中秋節前後的晚上觀賞到又大又圓的明月。
為方便市民賞月，天文台列出了中秋節前後月出、月上中天、月落及滿月的時間，又稱「上中天」是月球橫越本地子午線的時刻，這時月球位於正南方，仰角為全晚最高。
9月28日（星期四）中秋節前夕：
|月出時間
|下午5時38分
|上中天（仰角63度）
|下午11時39分
|月落時間
|翌晨5時46分
9月29日（星期五）中秋節：
|滿月（這時月球在香港地平線以下）
|下午5時57分
|月出時間
|下午6時16分
|上中天（仰角70度）
|翌晨0時30分
|月落時間
|翌晨6時49分
9月30日（星期六）中秋節翌日：
|月出時間
|下午6時54分
|上中天（仰角77度）
|翌晨1時20分
|月落時間
|翌晨7時52分
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責任編輯：陳麗娜