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【中秋節】今年中秋節「滿月」在黃昏出現　天文台列最佳賞月時間

社會 12:32 2023/09/18

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熱門 林作 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

（曾耀輝攝）

下周五（29日）是中秋節，天文台指，滿月會在黃昏時分出現，若天氣情況許可，巿民可於中秋節前後的晚上觀賞到又大又圓的明月。

為方便市民賞月，天文台列出了中秋節前後月出、月上中天、月落及滿月的時間，又稱「上中天」是月球橫越本地子午線的時刻，這時月球位於正南方，仰角為全晚最高。

9月28日（星期四）中秋節前夕：

月出時間下午5時38分
上中天（仰角63度）下午11時39分
月落時間翌晨5時46分

9月29日（星期五）中秋節：

滿月（這時月球在香港地平線以下）下午5時57分
月出時間下午6時16分
上中天（仰角70度）翌晨0時30分
月落時間翌晨6時49分

9月30日（星期六）中秋節翌日：

月出時間下午6時54分
上中天（仰角77度）翌晨1時20分
月落時間翌晨7時52分

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責任編輯：陳麗娜

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