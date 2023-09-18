【津校自殺】玫瑰崗校監澄清停辦決定不草率　學生人數不到黃金時期2成

▲ 玫瑰崗中學。（林宇翔攝）

創校64年的灣仔津校玫瑰崗中學，其辦學團體突然透過家長信宣布放棄辦學權，學校將於3年後停辦，明年立即停止收生，9月入學中一生讀完中三便須轉校。

玫瑰崗中學校長蘇佩婷及家教會主席Baljinder Singh昨日（17日）先後發信，指辦學團體有關學校收生不足及正面臨財政困難的描述不實。辦學團體昨日列出5大停辦學校原因回應質疑，並表示將實施一系列措施保障師生福祉。

玫瑰崗中學校監何幼孫表示，決定把中學營辦至2025至2026學年並非一個草率的決定，任何決策都必須是整體性的，要考到整體玫瑰崗學校的利益，包括幼稚園、小學和中學。

何幼孫指，基於中學生註冊人數停滯，玫瑰崗中學學生人數已大幅減少，從超過2,000名學生的高峰期下降至現時約400名學生。即使在過去兩年關閉數所津貼學校，但玫瑰崗中學的註冊人數仍然在2019年以來下降6%，目前學生人數不到黃金時期的20%，且下降趨勢持續，沒有顯然改善的跡象。而自2019年以來，玫瑰崗幼稚園和小學的註冊人數驟降65%，亦給辦學團體帶來巨大的財務壓力，也導致更少學生報讀玫瑰崗中學。

此外，何幼孫又表示，香港教育環境發生重大變化，其中包括中學註冊人數的結構性下降。下降不僅影響玫瑰崗中學，還影響整個香港的教育體系，反映在可預見的未來，學生人數大幅減少是不爭的事實。

何幼孫續稱，辦學團體必須考慮到玫瑰崗中學長期財務的持續性。隨着註冊學生人數停滯不前，辦學團體正面臨着在有限預算內如何能維持高質量的教育和務務，雖然政府一直提供持續的支持，但這種支持最終取決於長期學生人數。

何幼孫表示，鑑於整體學生人數的結構性下降，教育界需要積極應對，為這些挑戰謀求更好的準備和規劃。決策必須能長期保護玫瑰崗的傳統，確保它能以某種形式下繼續存在。

為順利過渡這個具有挑戰性的時期，保障全體學生和教職員工的福祉，團體計劃邀請家教會成員和中學的教職人員組成中學過渡委員會，該委員會將與辦學團體緊密合作，共同計劃為學生和教職員工提供過渡的最佳方案。

另外，辦學團體將積極尋求其他學校的協助，取錄玫瑰崗中學的學生，確保他們找到合適的學校。此外，團體已與香港天主教教區聯繫，協助教師在未來獲得其他學校的教學教席。玫瑰崗中學亦將繼續運作3年，以便中四至中六學生完成中學科教育。中一至中三則可完成他們的初中教育。

辦學團體又承諾，與教師和家長保持開放和透明的溝通，以及適時任回應任何疑慮和問題。此外，為應對這過渡期帶來的情緒困擾，辦學團將為中學的教職員工及學生提供心理輔導服務，以助疏導他們的情緒。

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記者：黃穎津