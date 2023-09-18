【隱瞞利益】涉瞞與投標者親屬關係獲500萬項目　時任郵政助理總經理否認不當行為受審

▲ 被告鄭俊傑。（梁錦麟攝）

時任郵政助理總經理疑於重建香港郵政網上購物平台項目投標中，就涉及500萬元預算項目中隱瞞與投標者的親屬關係，又要求親屬就項目提出200至300萬元預算，早前遭廉署起訴1項藉公職作出不當行為罪，案件今（18日）於區域法院開審。

控方開案陳詞指，被告警誡下表示未有披露親屬關係，因他認為自己並非政府人員，其後稱基於他的「人性弱點」而沒有披露親屬關係。

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被告鄭俊傑（45歲），案發時為郵政助理總經理，今否認1項藉公職作出不當行為罪，案件開審。

控方開案陳詞指，被告與周靄儀為表姐弟關係，張健恒與周靄儀為夫婦，周靄琳則是周靄儀胞妹。2011年3月至2018年5月期間，被告受僱於 EDPS Systems Limited ( 下稱EDPS）。EDPS 以定期合約方式，向政府轄下香港郵政電子服務發展組提供人力資源服務，被告按相關合約被視為政府僱員，並受包括有關避免利益衝突及接受利益的公務員指引及通告約束；被告於2016年4月為助理總經理。

案發時，泰美商業科技有限公司（下稱泰美）的董事為周靄儀及周靄琳，張健恒為營運總監。香港郵政於2016年年中推出「重建香港郵政網上購物平台（整合「郵購網」、「網上郵」及「香港郵政郵票策劃及拓展處網站」）項目」（下稱該項目），並計劃以投標方式甄選項目承辦商。

被告負責評估該項目的預算開支，以及擬備招標文件等，被告亦是該項目督導委員會的成員及保證小組的資訊科技顧問。案發時被告曾向其下屬，即電子服務發展組高級經理林志豪提供周藹琳的名片，並著林聯絡泰美。

及至2016年9月，周靄儀與被告在內的香港郵政代表商討有關該項目的詳細要求。被告於會後就泰美代表在會上的表現向周靄琳提出意見，並要求周藹琳向香港郵政提出該項目開支的粗略預算為200至300 萬元。周藹琳其後代表泰美，經電郵向林志豪就該項目提供200至300萬元初步報價。

香港郵政就該項目批核的總預算為約1,200萬元，當中500萬元的預算是用作系統開發及維護保養費用，即泰美所負責的該項目。

至2017年7月截標日時，香港郵政收到泰美在內的3份標書，最後只有兩名投標者符合技術要求，而泰美在整體技術建議的得分較另1名投標者低，但其價格建議得分則較高，故泰美最終獲判該項目合約。

廉署於2018年年中接獲投訴，被告於同年12月11日被廉署拘捕，被告在警誡下承認他曾要求林，不要向香港郵政內任何人披露他與周靄儀及周藹琳的親屬關係，被告聲稱未有披露親屬關係是因為他認為自己並非政府人員。

被告又聲稱，雖然他知道當泰美競投合約時，他應該作出披露，但基於他的「人性弱點」而沒有這樣做。

同案被告張健恒及其妻周靄儀（均48歲），早前分別承認2項以欺騙手段取得金錢利益罪，以及其中1項控罪，被判監8個月及6個月，緩刑兩年。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟