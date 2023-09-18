顧定軒邀謝芊彤+泰妹任個唱嘉賓　Zeno一個月錄3首新歌推EP《ZKOOL》

▲ 剛剛完成首個音樂會的顧定軒（Zeno）推出個人EP《ZKOOL》。

獨立藝人顧定軒（Zeno）閉關9個月後一口氣推出3首新歌，更推出個人EP《ZKOOL》。

顧定軒日前舉行首個個人音樂會，Zeno邀得天使靚聲謝芊彤和校花泰妹一同載歌載舞，更唱出Cookies的《一擊即中》和李逸朗與蔣雅文的《懶醒》這些經典Y2K歌。

【教我】顧定軒新歌重塑《尼斯》+《XY》情景 Zeno淘出人生展現最真實一面

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

顧定軒完成首個音樂會

Zeno於9月9日於Soho House完成首個個人音樂會，唱足120分鐘。

音樂會上，Zeno唱出其首張EP內的兩首新歌《行動代號0901》、《羅曼蒂克！》，他指EP概念以校園作背景，帶出一個熱血青年在新學年所經歷的新事情，由開學到暗戀「Y-not-2-OK」，再到表白的羅曼蒂克故事。

音樂會尾聲，他唱出去年有份參與作曲的《教我》，全場大合唱令他不禁落下男兒淚。

【多職生涯】顧定軒愛演戲+唱歌挑戰多重身份 Zeno兼職賺錢追夢：堅持做想做的事

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

超額完成新歌+音樂會

整個音樂會以勁歌節奏作開始，身穿背心球衣的他從人群中出場，歌迷呼聲不斷。

去到音樂會中段，再配以深情慢歌《眼紅紅》帶大家一齊回到校園戀愛史。

Zeno於台上對歌迷說：「只要你哋肯聽，我都會唔怕辛苦，努力喺台上唱歌畀你哋聽。」台下有歌迷大叫回應：「你得㗎！等你拍戲！支持你！」

原來，Zeno因在一個月內超額完成3首歌的錄音，加上同時籌備音樂會，以致令身體響起警號，聲帶發炎並需要進食抗生素和打針，終可順利完成今次的演出，沒有令購票入場支持的觀眾失望。

▲ 顧定軒（Zeno）推出個人EP《ZKOOL》。

音樂會歌單

1：XY - Zeno

2：明愛暗戀補習社

3：心急人上

4：行動代號0901 - Zeno（新歌）

5：我愛你

6：與Thaimay 合唱（一擊即中 + 跳舞）

7：與Thaimay solo（獅吼功）

8：眼紅紅 – Twins

9：尼斯

10：與謝芊彤合唱（懶醒）

11：與謝芊彤合唱（星期三或禮拜三）

12：記得

13：Pop star

14：para para Sakura

15：羅曼蒂克 - Zeno（新歌）

Encore

16：教我

17：我們的紀念册

最新影片推介：張盈悅專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R