顧定軒邀謝芊彤+泰妹任個唱嘉賓 Zeno一個月錄3首新歌推EP《ZKOOL》
獨立藝人顧定軒（Zeno）閉關9個月後一口氣推出3首新歌，更推出個人EP《ZKOOL》。
顧定軒日前舉行首個個人音樂會，Zeno邀得天使靚聲謝芊彤和校花泰妹一同載歌載舞，更唱出Cookies的《一擊即中》和李逸朗與蔣雅文的《懶醒》這些經典Y2K歌。
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顧定軒完成首個音樂會
Zeno於9月9日於Soho House完成首個個人音樂會，唱足120分鐘。
音樂會上，Zeno唱出其首張EP內的兩首新歌《行動代號0901》、《羅曼蒂克！》，他指EP概念以校園作背景，帶出一個熱血青年在新學年所經歷的新事情，由開學到暗戀「Y-not-2-OK」，再到表白的羅曼蒂克故事。
音樂會尾聲，他唱出去年有份參與作曲的《教我》，全場大合唱令他不禁落下男兒淚。
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超額完成新歌+音樂會
整個音樂會以勁歌節奏作開始，身穿背心球衣的他從人群中出場，歌迷呼聲不斷。
去到音樂會中段，再配以深情慢歌《眼紅紅》帶大家一齊回到校園戀愛史。
Zeno於台上對歌迷說：「只要你哋肯聽，我都會唔怕辛苦，努力喺台上唱歌畀你哋聽。」台下有歌迷大叫回應：「你得㗎！等你拍戲！支持你！」
原來，Zeno因在一個月內超額完成3首歌的錄音，加上同時籌備音樂會，以致令身體響起警號，聲帶發炎並需要進食抗生素和打針，終可順利完成今次的演出，沒有令購票入場支持的觀眾失望。
音樂會歌單
1：XY - Zeno
2：明愛暗戀補習社
3：心急人上
4：行動代號0901 - Zeno（新歌）
5：我愛你
6：與Thaimay 合唱（一擊即中 + 跳舞）
7：與Thaimay solo（獅吼功）
8：眼紅紅 – Twins
9：尼斯
10：與謝芊彤合唱（懶醒）
11：與謝芊彤合唱（星期三或禮拜三）
12：記得
13：Pop star
14：para para Sakura
15：羅曼蒂克 - Zeno（新歌）
Encore
16：教我
17：我們的紀念册
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撰文 : TOPick柴犬出動