【暴動罪成】涉參與9.29金鐘暴動　兩男暴動罪成還押10月判刑

▲ 涉參與9.29金鐘暴動，兩男暴動罪成還押10月判刑。（資料圖片）

有人於2019年9月29日發起遊行，隨後於金鐘道一帶演變成暴動，當中23人被控暴動等罪。當中兩人經審訊後，今（18日）於區域法院被裁定1項暴動罪成。法官於裁決理由書指出，兩名被告案發時身穿黑衣，是為了參與暴動，其中1人聲稱無心參與暴動，到場是為了奉勸參與者離去的說法不近情理得可笑。兩名被告須還押至10月5日，與同案21名被告一同判刑。

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被告為鄧家樂（39 歲）及樊耀淦（28 歲），同被控1項暴動罪。控罪指，兩名被告於2019年9月29日金鐘道一帶，連同其他身分不明的人士參與暴動。

法官於書面裁決書指出，案發時社會事件已經進行了4個月，任何1個對身邊事物有基本認識的香港市民，都會留意到每次出事，都有基本的模式。法官又指，示威者每次都恃人多勢眾，破壞公物，令社會不能正常運作。

法官指，相信任何心智正常的香港市民都會知道，首被告案發時的裝備和衣服，差不多是所有參加示威者的指定制服。首被告當時更混在示威者群中，共同逃往灣仔，再加上金鐘一帶的情況，足以排除任何偶然出現受困的可能性。

法官又指，次被告聲稱無心參與暴動，他在現場是因為不想有人受傷，所以到場奉勸參與者離去。法官指，案發時警方已作多次警告，更發放了多枚催淚氣體，次被告不可能不見到如同戰場的境象，任何1個觀感正常的人都不可能祇見到示威者「行行企企」，不知道附近有警民衝突。

法官指，次被告不但不覺雙方衝突猛烈，更勸喻示威者，其說法不可能是事實，並顯得天真、不知量力及不近情理得可笑。法官認為兩名被告在案發時身穿黑衣，是為了參與暴動，裁定兩人暴動罪成，還押至10月5日聽取求情，與同案21名被告一同判刑。

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記者：梁錦麟