【香港小姐】梁凱晴歐遊大解放疑真空上陣失守　港姐亞軍棄讀博士入娛圈【多圖】

▲ 梁凱晴疑真空上陣險走光。

2021年港姐亞軍梁凱晴（Carina），近日在社交平台分享多張到克羅地亞旅行的靚相，與眾同樂。其中身穿大露背裝束的造型，疑真空上陣陷入走光疑雲，網民也替她驚險直呼：「差點失守！」

【開心速遞】梁凱晴碩士生棄讀博士追演藝夢 《愛．回家》做「人肉布景板」照交足戲

狂晒靚相

Carina上月底開始展開悠長歐遊假期，連日來不斷更新社交平台分享旅遊點滴，她到了赫瓦爾島的薰衣草園影靚相，獲網民大讚人比花嬌。

其後，她又到當地的國家公園行山，挑戰全程6小時的旅程，穿上瑜伽運動服造型上陣，婀娜身形表露無遺。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

而最新上載的相片中，Carina穿著超大露背連身裙，在名勝之一的杜布羅夫尼克城牆打卡留倩影。

身形瘦削的Carina，疑因真空上陣險些走光，令網民也忍不也留言：「真空上陣」、「差點失守」。

最新影片推介：張盈悅專訪

【香港小姐2021】亞軍梁凱晴英國名牌大學畢業 選美後盼跟周嘉洛合作拍劇

名牌大學出身

現年28歲的Carina參選港姐為大熱之一，因外貌似90年代女神楊采妮故有「翻版楊采妮」之稱。她擁有高學歷，在英國薩里大學（University of Surrey）修讀Bachelor of Science的International Hospitality Management，薩里大學的酒店管理學專業在QS2020世界大學學科排名中被評為世界第八。

▲ 梁凱晴在英國薩里大學修讀Bachelor of Science的International Hospitality Management。

其後在香港城市大學修讀Master of Science in Marketing，專攻市場管理範疇相關的數據分析研究，是美貌與智慧並重的學霸港姐。她笑言大學教授原本建議她繼續升讀博士課程，但因她想趁年青嘗試其他方面發展，故毅然選擇了參加香港小姐。

演藝事業平平

可是，演藝方面未有太大起色，入行兩年主要獲安排擔任司儀工作。她曾參演《愛·回家之開心速遞》、《下流上車族》、《寵愛Pet Pet》、《破毒強人》等，不過全為客串角色，暫未有可發揮的演出。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R