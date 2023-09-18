【香港夜繽紛】美酒佳餚巡禮重臨中環海濱　11月向旅客派1億元夜間餐飲消費劵

▲ 美酒佳餚巡禮10月底重臨中環海濱（旅發局提供）

政府大力發展夜經濟，上周啟動一系列「香港夜繽紛」活動，香港旅遊發展局今（18日）公布旗下連串夜間活動及優惠​​​，包括「香港美酒佳餚巡禮」相隔5年再於中環海濱舉行，串連中西節慶活動加強推廣，亦將推出全新「香港夜饗樂」旅客餐飲消費券，冀多管齊下推動香港熱鬧、充滿活力的夜間氛圍，吸引市民和旅客一同參與。

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「美酒佳餚巡禮」旅發局夜間盛事頭炮

闊別5年「香港美酒佳餚巡禮」將於10月26日（星期四）至10月29日（星期日），回歸中環海濱活動空間。活動設約300個攤位，除了延續過往傳統，匯聚法國、意大利等36個國家的美酒，並引入首次登場的芬蘭酒品、泰國的熱帶葡萄酒，以及近年新興酒品「中國葡萄酒」等，並出售過百款環球小吃等。

「香港美酒佳餚巡禮」亮點：

美酒

搜羅36國名酒，包括由頂級酒評家精選佳釀及得獎名酒。

首度品嚐多款美酒，包括位處熱帶的泰國及東歐小國摩爾多瓦的葡萄酒。

引入走向世界的中國葡萄酒、全球熱潮主打自然方法發酵釀製的「自然酒」及低酒精飲品等酒品。

美食

帶來多個國家地區美食，例如阿根廷烤肉、黑毛豬火腿

引入多款大灣區人氣美食，包括順德魚三寶（魚皮餃，魚腐，鯪魚球）；以及順德蒸豬手

地道風味小食，由本地傳統風味的避風塘炒薯仔、黑糖珍珠爆漿蛋撻等。

體驗

推出多元化互動「品味學堂」：集合星級名廚、專業品酒師、咖啡師等攜手打造多場工作坊，與賓客一同烹飪名菜、品嚐佳釀、體驗親子烘培、探討美食搭配、了解不同食材等，發掘美酒佳餚配搭的可能性，享受全新品味體驗。

11月亦會聯同全港逾300間酒吧餐廳業界打造「品味全城」，讓市民及旅客由日到夜體驗香港享譽國際的酒吧及飲食文化。當中再次舉辦「大師發辦」，聯同更多本地出色廚師，全新演繹經典菜餚；引領市民及旅客串遊香港特色酒吧；人氣餐廳亦會提供優惠餐單。

串連中西節慶巡禮

本月底的中秋節「大坑舞火龍」迎來相隔四年復辦。旅發局指會全力支持並推廣這項國家級非物質文化遺產，由9月28日至30日一連三天，市民和旅客可在大坑一帶街道，觀賞火龍巡遊。此外，旅發局亦會推介各區綵燈會及中秋好去處。

旅發局預告，10月除了加強向內地及海外市場宣傳萬聖節娛樂體驗外，亦會在旅遊旺區，包括中環、銅鑼灣和尖沙咀，以及公共交通工具，設置節日裝飾，邀請市民及旅客一起找尋萬聖節造型吊飾縱影，拍照打卡留念，在城中慶祝狂歡萬聖夜。

旅發局於11月會推出「香港繽紛冬日巡禮」，設置巨型聖誕樹，打造全城聖誕打卡熱點；而除夕夜將舉行「香港跨年倒數」及放煙花。

全新100萬份「香港夜饗樂」贈旅客

旅發局亦預告其他本地推廣活動，包括11月起將向訪港旅客送出全新100萬份「香港夜饗樂」旅客餐飲消費劵，以鼓勵旅客夜間出外消費，體驗香港美酒佳餚。餐飲消費劵每份價值100港元，旅客免費領取後，憑劵可於傍晚6時後光顧參與活動的酒吧及「優質旅遊服務」計劃認可餐館，享用即減港幣100元的餐飲消費優惠。

旅發局亦會推出旅客開篷巴士夜遊香港優惠，今年11月至明年1月期間，旅客只需20港元，便可乘搭3條指定路線，穿梭香港島、九龍多個著名景點及地標，欣賞香港迷人的夜色景致。旅客可於傍晚6時後，在相關的路線總站即場購票。

提升廟街夜市氛圍

廟街是香港著名夜間景點，旅發局透露正與有關商會及政府部門商討細節，透過舉辦美食活動、披上節日裝飾佈置等，為廟街加添氣氛，詳情有待公布。

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責任編輯：陳麗娜