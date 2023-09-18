【湯馬戀】湯洛雯隔空「投訴」好忙碌 　馬國明三個字回應慰妻

▲ 兩個真Sweet！

馬國明今年將迎娶女友「靚湯」湯洛雯，步入人生新階段。靚湯自己一手一腳籌備婚禮、未有找婚禮統籌幫忙，同時亦要為落力瘦身，而馬國明則專心拍劇、為事業搏殺。

其實早前馬明完成TVB重頭劇《新聞女王》拍攝後，原本打算拍完劇集後專心與靚湯籌備婚禮，可是他最近被公司安排另一劇集，據知此劇為香港國際機場啟用25周年而開拍，馬明為擔任男主角，因此他仍然未能幫靚湯分擔處理婚禮事宜。

雖然馬明努力工作，不過他仍心痛靚湯要為婚事一腳踢，因此跟公司定下協議，劇組拍攝以遷就馬國明與靚湯的婚事為前提。

【湯馬戀】馬國明突然開劇婚照拍攝無奈改期 心痛湯洛雯獨自搞婚事：唔想阿湯太辛苦

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大晒美照

今日（9月18日）靚湯在社交網晒出獨照，並發文表示：「最近好多好多好多事情要決定，選擇困難的我，已經練得一身好武功😎愉快的忙碌吧#countingdown」

相信靚湯是為婚禮的事宜忙碌，而馬明亦留言表示「幫緊你……幫緊你」相信他都知靚湯非常辛苦，不少網民就笑言「好一招隔空投訴隔山打牛，好武功！」更大讚靚湯人逢喜事精神爽，愈來愈美麗！

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