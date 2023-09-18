【釀魂】監製黃永峯表示對某「主演」失望　讚Anson Lo：喺歌影視都會係一粒巨星

▲ 《釀魂》監製黃永峯斥對某「主演」失望。

由MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）、姜大衛（John哥）、陳紫萱（Summer）等主演主演的港產片《釀魂》在8月24日上映，電影上映近一個月，截至9月10日《釀魂》票房取得近五百萬成績，似乎未可突破教主2021年舊作《假冒女團》的773萬票房。

Anson Lo早前走足30多場謝票、落力踩足8小時，落力為電影出一分力，而《釀魂》的監製黃永峯（Charlie）日前於IG發文感謝演員與工作人員，當中提到：「其實忙我明嘅… 但有份主演連一個post都唔出我自問失望…」，惹來網民關注！

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黃永峯：如果無機會何來進步？

在帖文中，Charlie用上不少文字來感謝演員們、導演：

#ansonlo #盧瀚霆 #花姐 @ansonlht @ahfa0908

- 如果唔係您地俾機會我，我都開唔到《釀魂》… 無論在前期、拍攝及後期都給予無限量支持… 祝您地以後有更好嘅幕前幕後機會，亦相信阿撈喺歌、影、視都會係一粒巨星 ❤️❤️❤️



#岑嘉彦 @_kelvinshum

- 我好相信您係其中一位最有潛質嘅新導演… 我俾唔到最好嘅項目俾您… 但期待及相信好快您會變做大導演… 期待您往後嘅作品… 亦因為您嘅《 #源生罪 》，先可得到阿撈同花姐認可接拍《釀魂》… 加油 💪💪💪



所有演員們 #姜大衛 #陳紫萱 #朱栢康 #吳肇軒 #郭翠怡 #林耀聲 @johngor2022 @purplehuen @chu.hong.chu @siuhinng @koktree @lamyiusing

- 多謝您地參與這部電影… 沒有您地咁好嘅演技及為電影拍攝及宣傳嘅付出，都唔會有哩個成績… 多謝大家及期待在戲院、電視及舞台見到更多大家嘅作品 🙏🙏🙏😍😍😍（其實忙我明嘅… 但有份主演連一個post都唔出我自問失望…）

▲ 黃永峯、Anson Lo（IG圖片）

他更寫了一番話予觀眾、Haters：

希望觀眾們唔會用haters心態去睇一部戲… 每一個人進步都需要過程（無論演員或工作人員）… 如果無機會何來進步？希望所有人多一份包容、多一份支持，#香港電影 先有機會… 如果抱住「您仲唔死」「一定好難睇」嘅負面心態，咁都幾難再有香港電影… 試吓用 appreciate 嘅心去睇一部電影，可能感覺會好唔同…



暫別了… #香港電影 加油 💪💪💪

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某「主演」為袁澧林？

Charlie在帖文內標記的《釀魂》演員也曾在社交平台上發文為電影宣傳，有網民就留言指未有宣傳的是袁澧林（Angela）。

Angela在戲中飾演張子傑（Anson Lo飾）的已故女朋友程嘉露，與林耀聲、姜大衛屬特別演出。而在8月20日，《釀魂》首映禮當天，Angela未有出席。

▲ 《釀魂》（IG圖片）

袁澧林現身在丹麥

而Angela更日為《送院途中》出席由香港國際電影節協會主辦、創意香港贊助的巡迴影展的《光影浪潮 - 香港電影新動力2023》於本月15至17日在丹麥哥本哈根舉行的活動。

她也於IG限時動態內分享在當地的片段，似乎心情也未受事件影響。

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