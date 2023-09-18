【西松屋開倉】逾3萬件衣服及兒童用品最平低至$10　港媽掃貨即睇時間地點

▲ 好多款揀呀！

日本西松屋的衣服一向是港媽挈愛，是去日本必定會到的購物點，不過現在不用遠飛到日本，香港都有得買喇！近日香港天氣進入秋涼，又是港媽為心愛的仔女添置秋裝的時機，日本人氣童裝品牌西松屋於香港開倉，全場超過3萬件衣服及兒童用品，有些更低至$10，即睇掃貨攻略！

最新影片推介：

日本人氣童裝品牌西松屋於香港開倉，一連7日，除了衣服外，還有兒童用品，包括餐具、食物盒、輔食，紙尿褲，圖書，以及兒童玩具等等。小紅書博主及育有一對仔女的80後媽媽「黃黃黃小敏」就到現場掃貨，她留言表示:「不僅有新到秋款，還有夏季清倉，可以隨意挑選，衣服尺碼從50到160都有，質量不錯，柔軟舒服。款式太多了，大家要慢慢選！均價才30多元、簡直太便宜了！」

時間及地點

地點:香港九龍紅磡崇平街2號富德中心二樓201室

開倉日期:2023年9月16號（六）-9月23號（六）

營業時間:10:00am-7:00pm

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責任編輯︰王明芳