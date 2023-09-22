【秋冬時尚】名牌玩味童趣手袋　為秋冬增添溫暖色彩

▲ 過一個色彩繽紛的秋冬季。

踏入秋冬季，冷色調當道，主要配搭顏色不外季黑、灰、深藍，雖然這些顏色穿搭起來感覺高冷時尚，但難免為秋冬增添「寒意」。

大家不妨以一個玩味童趣的手袋來點綴一身冷冰冰的打扮。各大奢侈品牌，包括GUCCI、DIOR、 LOUIS VUITTON、LOEWE與FENDI 等，都有推出色彩繽紛或造型可愛的手袋，若它們與你同步過冬，絕對可以增添暖意！

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Gucci動物印花白色皮革袋（18 x 10 x 5厘米）

美國插畫家兼設計師Angela Nguyen（亦稱為「Pikarar」）的藝術作品以流行文化、動漫和動物為靈感，加入充滿活力的印花或刺繡為服裝作品和配飾增添了俏皮感。這款Padlock迷你袋以Gucci動物印花作為設計特色，非常可愛。

HK$ 13,200

LV x YK Speedy Bandoulière 25（25 x 19 x 15 厘米）

這款手袋來自全新Louis Vuitton x Yayoi Kusama聯合系列，著名日本藝術家草間彌生與路易威登設計團隊緊密合作，於其2009年推出的「My Eternal Soul」系列畫作中挑選圖案。LV x YK Speedy Bandoulière 25手袋以Monogram帆布打造，綴有色彩鮮明的笑臉印花及刺繡圖案，充滿活力。

HK$ 23,300

印度動物圖案Dior Book Tote （42 x 35 x 18.5 厘米）

Dior Book Tote 由 Christian Dior 創意總監 Maria Grazia Chiuri 推出，現已成為 Dior 美學的必備單品，而這個款式繡有印度動物圖案，尊重印度的審美準則及其色彩繽紛的動物風格裝飾。

HK$28,000

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LOEWE河豚手拿包

LOEWE棕櫚製成的河豚手拿包，具有小牛皮眼睛和鰭，以及抽繩小牛皮頂部，外型立體可愛，加上Anagram立體壓紋和丹寧藍色，感覺年輕有活力。

HK$6,900



小型款式FENDI First包

這款FENDI First包以自然色調帆布製成，綴有精緻的拼色繡線和亮片FENDI Astrology主題圖案刺繡。星座圖案令到手袋整體感覺更活潑，而且增添幾分玩味。手袋搭配可拆卸式皮革肩帶，可手拿亦可肩揹。

HK$ 35,000

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責任編輯：Kiwi Lee