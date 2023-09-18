【網絡熱話】小六兒同學屢盜竊揭藏悲慘身世 媽媽陷兩難：應否報警

▲ 有台灣媽媽呻，小六兒子的同學來家玩，多次被對方偷竊，登門拜訪對方家中，發現男童身世可憐。

小時偷針，大時偷金！沒有好好教育，隨時毀了小孩一生！有台灣媽媽上網發文，指小學六年級的兒子，邀請同學來家裏玩，豈料，對方每次上來，家中都會失竊不少貴重物品。之後他們登門探訪男童家，卻發現家中不少失物竟在男童家重現，她也意外知悉其家庭背景，更同情男童的悲慘身世，故陷入應否報警兩難局面，她索取民意：「我該怎麼處理......」

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該名媽媽日前在匿名公社以「小六兒子的單親同學來家裏玩，卻順手偷東西，我該怎麼處理」為題發帖，指家裏最近遭小偷偷竊，那人正是就讀小六孩子的男同學，因為家裏裝有CCTV，並拍下對方偷竊的畫面，事後她有找對方好好談過，

他只承認前後偷了4樣東西，這四樣是小孩發現了東西在他那裡時，也發現自己的東西剛好不見。

其他「不翼而飛」的東西，卻因CCTV存檔只保留7天，那些存檔的影片被覆蓋了，所以無法證實是否對方所偷，而那些失物，在沒證據下對方也不承認。及後，他們登門探訪男童家，發現有更多被偷的物品，原來不只4樣小東西，

還包含了：小豬錢且甖（已經被解剖）及收起來沒在用的平板和手機。這些都是收著不常用，真的沒去注意。

台媽自責自己失職，讓孩子同學到家裏，還竊取了那麼多物品，她也懵然不知，「我也是有錯」，她得悉男童父親過世，又遭母親拋棄，日常都是靠嫲嫲和伯父照顧，而其伯父知道事件後，竟當著台媽面前兜巴星男童，

真的讓我嚇到，很怕小孩失聰，現在我要怎麼處理這件事情？

貼文一出，即掀起熱議，不少網民建議樓主應給予男童機會，「小學六年級10歲左右的小孩子，若本性不壞還有得救，若失物不是太貴重，我還是會給個機會」、「您給他機會如果能關心關心他，我相信他會很感激您的」、「小孩太想要那些平常同學有，他卻沒有的東西了，觀念也沒有教導，加上家裡不夠溫暖」，有網民指現在小孩比以前早熟，但畢竟還是小學生很多觀念還在建立中，「我小時候也遇過鄰居小孩偷竊，訓斥後現在長大很正常，可以給他一個銘記在心的教訓，但也建議給他一個機會，未來他是變成改過自新的正常人，還是成為履犯的社會毒瘤，有時就在你一念之間。」

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責任編輯︰王明芳