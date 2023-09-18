【網絡熱話】女子搭高鐵拒換窗口位 遭一家三口辱罵兼毆打

開心出遊卻敗興而回。內地一名女子日前乘坐高鐵因拒絕換座，竟遭一家三口辱罵、扯頭髮及毆打，造成身體多處損傷，報警卻被對方反指先動手。事件引起大批網民熱議指，先撩者不應帶壞社會風氣，搶別人座位應該嚴懲，「全家拘留處罰，上高鐵黑名單」。

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綜合內地媒體報道，事件發生於太原南至天津西的G2610高鐵，23歲自稱李女士的當事人指，她在登上高鐵後發現，她原本靠窗的座位被一名男子坐了，對方想和她換座，希望李女士坐旁邊的座位。

但李女士拒絕要求後，被對方一家三口不斷大聲騷擾，並敲打她的座位背後的小桌板，「我的椅子發生劇烈的震盪，我回頭提醒說，您能別動了嗎？她就開始對我進行辱罵，之後擊打我的左臂，我準備用手機來取證，她就把我的手機打掉，箝住我的雙臂，抓撓拍打，同行的兩個人也加入打我」。李女士稱，最後被對方三人辱罵毆打近十分鐘。

李女士表示，是對方先動的手，「但是乘警和乘務員過來後，他們就一致跟乘務員說是我打的他們，他們沒有動手」。

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從高鐵車箱內其他乘客拍攝影片所見，當時跪在椅上、身穿黑衣的李女士，被後方的女士拉扯雙臂及頭髮，及後旁邊白衣的男子亦率先動手，多次擊打李女士，糾纏後事件被其他乘客制止。

李女士表示，感到很迷茫，「這件事情是鐵路警方直接來處理，然後移交到天津西站鐵路派出所。現在打人的一家三口，我不知道打人的人在哪，也沒有他們的聯系方式，希望警方能盡快鎖定打人者，他們的行為比較惡劣」。

北京鐵路公安局天津公安處於上周六（16日）發布警情通報指，針對近日網傳「女子高鐵座位被佔，換回後遭毆打」一事，公安機關經初查，2023年9月14日16時33分許，G2610次列車在石家莊站開車後，旅客聶某某（女）與旅客田某某（女）、張某某（男）夫妻二人因瑣事發生口角並引發肢體衝突，雙方身體均有不同程度手抓傷痕。

公安處續指，本次列車乘警接到報警後及時到場處置。當日18時20分列車到達天津西站後，天津西站派出所依法受理了案件。目前，雙方均已就醫，並提出傷情鑑定，結果待出。公安機關正在依法辦理案件。

事件在網上曝光短短數天，引起大批網民熱議，認為公安所指的「瑣事」可翻查高鐵上的視頻監控，誰先動手會水落石出。網民又斥責先動手的人行為不對，「人家的座位憑啥跟你換，這種欺淩的行為為何越來越多」，「別帶壞了社會風氣，搶別人的座位還打人不應該嚴懲嗎？」，更認為動手打人的人應「全家拘留處罰，上高鐵黑名單」。

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責任編輯︰王明芳