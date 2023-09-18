【中年好聲音2】由藝人轉戰保險突破千萬年薪　向展鵬評前下屬林作表現

TVB音樂選秀節目《中年好聲音2》開鑼，因上一輯的熱潮效應，第二季面試時已出現不少明星家屬、星二代參加。

當中一位已晉身100強的參賽者向展鵬，雖然不是幕前名人，但跟娛樂圈關係很深，皆因他的叔叔便是電影界享負盛名的向華強和向華勝！而現是保險業高層的向展鵬，不諱言抱著推銷保險的堅毅精神去參加歌唱比賽。

任職保險業界27年，現職是資深保險總監，向展鵬在公司業績彪炳，管理數百個下屬，包括經常鬧出不少話題的林作，都曾是其團隊之一。走到幕前參加《中年好聲音2》，可算是「放下身段」。

他笑言：「第一次出席《中年2》記者會，工作人員會安排參賽者接受訪問，但一直未有人叫我，坐了5小時冷板凳。到第二次去記招，可能有傳媒留意到我的背景，就開始找我訪問。」

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▲ 再拾少年時的歌唱夢，他坦言今次會全力以赴。(攝影：黃建輝)

未比賽已有負評



做保險事業一帆風順，何故突然想「拋頭露面」？向展鵬解釋：「我本來是報名參加一個業界的歌唱比賽，打算找個音樂老師練歌，老師說我聲線不錯，不如去參加《中年好聲音2》，剛好趕得及報名日期，公司同事也鼓勵我，就不如試一試吧。」其中一位給他作鼓勵的，便是藝人梁思浩。「我和他識了30多年，今次可說是我的盲公竹，給了不少意見。」

未正式比賽，他已要面對網上負評。「可能我的家庭背景曝光後，同事說我在討論區被網民攻擊，但我都沒太在意，因為以前我有位常惹風頭的員工（林作），所以都習慣面對網民意見。反而之前《中年2》一班參賽者為《港姐》表演後，有好多朋友都截圖傳給我，原意都是支持和讚賞，但我就開始感到有壓力，還因此有想退出的念頭。」

不過，向展鵬坦言半途而廢並非自己的工作原則，所以就抖擻精神，繼續朝進入60強名單為目標。「如果我是一個容易放棄的人，就不能在保險業做了20多年，並有今天的成績，故便以這心態繼續比賽，只要你唔驚，就有機會贏。」

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做保險成功秘訣

向展鵬在少年時也嘗試過做藝人，他自言因家族跟娛圈關係，自小家中常有明星出入，他亦有機會接洽過不同唱片公司。「當年先後接觸過飛圖、華星、英皇、BMG，跟過小美，又入過星工廠，但最後沒有簽約，但卻識了一班明星，跟他們去玩、唱K，家人見我成日去玩，都不是好開心，給我兩年時間，若沒有成績便要轉行。」

兩位向氏叔叔也曾安排他拍戲，他坦言因為要去內地，片酬又很少，覺得好辛苦，回想當時對演藝行業心態可能不是很投入，故沒有認真付出努力，自然沒有好成績。

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96年他便答應家人轉行，踏入了保險行業。「當時只是看到報紙有公司請人，面試時才知是做保險。」或者有了之前的挫折，這次十分用心做這份工作。「我第一年已達到百萬年薪，97年遇上金融風暴，以為慘了，最後都做到200萬元年薪。外人以為我家族那麼多人，一定不愁沒生意，其實這些年投保的親友不多，保額最多只是十幾萬，靠的全是自己跑回來的數。」

那成功有何秘訣？向展鵬直說：「努力。」當時他每天清晨5點便起床，6點回公司溫習資料，準備跟客戶會面的文件。「我以前有間祖屋在九龍城，第一年做保險，每日都去那裏的街市，跟街坊推銷保險，當然有些人會不理我，但也有肯聽我介紹保單的人，就是這樣逐張單傾返來。」

年薪不止千萬

向展鵬在保險找到工作滿足感和動力，很快已成為業界新人王，打拼20多年，已成為行業管理高層，團隊人數幾百人，傳媒曾報道他年薪千萬，向展鵬不否認，並笑道：「可能寫少了，事實不止此數。」

事業有成，現在可以重拾當年的歌唱夢？向展鵬表示：「都可以這樣說，如果當年我能用做保險的努力放在演藝上，成就可能會不一樣。現在心態不同了，就算只是嘗試一下，也會用盡全力，每日起身會跑步練氣、練吊聲，盡心去做到最好。」

▲ 身後向氏家族後人，向展鵬稱自己在工作的成績全由自己所打拼。(攝影：黃建輝)

他笑指家人今次終於肯支持自己。「父母覺得不妨玩下，弟妹本來反對，說我轉了行，無謂再去曝光，不過知我入了圍，就十分關注，經常會send歌給我參考。」

公司方面，他坦言今年業績早已達標，有所交代，同事們都叫他放心去比賽，不用掛心公事。至於今次在《中年好聲音2》能唱到多遠，他認為已盡了全力，不論結果如何已沒有後悔。

▲ 他的保險團隊有數百人，林作曾是他下屬之一(圖片：IG)

常為林作拆彈

向展鵬在訪問中談及前下屬林作，承認對方愛出位，常要為他「拆彈」，但整體也是一位好同事。

他說：「當日是他媽媽先找我，希望讓兒子入行。他很識在社交平台製造話題，我也曾給他建議，若非他是跟我，可能一早已不能在這行立足，雖然最後也保他不到，但他在工作上是沒有問題，跟其他同事也相處得很好。」

髮型：hairduo_hk Billy Cheong

化粧： Claudia

記者：陳家昌