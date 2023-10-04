【沒有奇蹟  只有累積】 堅持+經驗  曾子驊舞出豐盛人生

「街舞」不能登大雅之堂？這種想法已經過時！隨着霹靂舞（Breaking）於2018年的布宜諾斯艾利斯青年奧運會登上國際舞台，該運動亦成為今年杭州亞運及2024年巴黎奧運的比賽項目。本港霹靂舞運動員曾子驊（B-Boy Think）參與霹靂舞運動16年，見證它由小眾運動登上主流舞台。到底有甚麼支持他一直習舞，而他又怎樣透過累積經驗，令自己在比賽中發揮最佳表現？

過去霹靂舞一直被視為街頭文化，在香港亦屬於小眾運動，為何曾子驊會踏上舞者之路呢？原來他與霹靂舞可謂一見鍾情。曾子驊自言小時候乃一名「街童」，偶然在公園見到有人跳Break Dance覺得好有型，所以便請外展社工幫忙尋找相關舞蹈班。自此，他正式開展其舞者之路，舞出自己的人生。

積極迎接挑戰 累積實戰經驗

自15歲學習霹靂舞後，曾子驊曾參與多項本地及國際賽事，並取得優異成績，當中包括全國街舞大賽香港資格賽3-on-3冠軍（2012）、日本Osaka 1-on-1八強（2017）、美國USA San Diego Cypher St8 1-on-1八強（2019）及香港Under the Lion’s Rock 1-on-1冠軍（2020）等，更於2021年及2022年贏得香港霹靂舞大奬賽總冠軍。今年還正式代表香港出戰杭州亞運。

▲ 曾子驊曾參與多項本地及國際賽事，更是香港霹靂舞大奬賽的總冠軍。

談及習舞多年的難忘經驗，曾子驊表示每次參賽均獲益良多。「去年首次代表香港出外比賽，與一眾世界級選手同場較量，不只令我更加了解自己的不足，更認識到如何調整個人心態，以及累積實戰經驗的重要性。」

他形容從比賽獲得的實戰經驗，就像儲蓄一樣，透過不斷累積，漸漸成為他舞者路上的重要資產。「其後有機會參與韓國世錦賽，給了我很大的信心，令我相信只要全力以赴，我們是有機會代表香港爭取2024年巴黎奧運的入場券！」

▲ 成為香港霹靂舞代表後，曾子驊多次與世界級選手同場較量，累積到很多實戰經驗。

強大後盾守護 支持追夢

儘管多年來戰績彪炳，但曾子驊坦言其舞者之路並非一帆風順。期間要面對大眾因不了解街舞而產生的奇異目光，以及因受傷、失敗而感到失落。不過他並没有放棄追夢。「我能夠堅持至今，實有賴一班兄弟（霹靂舞愛好者）、家人及女友的支持，他們都是我的強大後盾，令我更有決心和信心去達成自己的目標。」

曾子驊表示，家人、朋友及信仰的守護，是他一直奮力向前的最大動力，即使他曾試過受傷、失敗，但仍然可以勇往直前，盡力做自己想做的事。情況猶如存款保障計劃守護着存款人在銀行的存款，就算有銀行不幸倒閉，受影響存款人的合資格存款仍可得到法定補償，令人存得安心又放心。

▲ 曾子驊表示，家人、朋友及信仰的支持，是他最強大的後盾。

積極推動霹靂舞發展

霹靂舞自成為奧運新增項目後，大眾對其接受程度與日俱增，曾子驊認為有關改變有助擴闊霹靂舞在香港的發展空間。「我會積極做多些推廣，讓大家認識甚麼是Hip-Hop文化，在社會上累積更多支持和肯定，吸引更多人欣賞和參與霹靂舞運動。」

然而，曾子驊強調喜愛霹靂舞與成為霹靂舞運動員其實是兩回事。「因為參加比賽的選手每一輪只有一分鐘時間演繹最好的自己，若要獲取高分，相當考驗選手的即時反應。」他強調，若要成為一名出色的霹靂舞運動員，除了努力練習、提升技術外，還要有個人的想法和特色，並要不斷累積實戰經驗，才會有所突破。「過程就像儲蓄一樣，要一點一滴累積和沉澱，令自己有需要時可揮灑自如地向目標進發。」

分題：恆常儲蓄 為未來作好準備

完成亞運賽事後，曾子驊將集中精神為明年舉辦的奧運會作準備，長遠則希望可以考取復康教練牌照，幫助因跳舞而受傷的人。他指出，機會永遠是留給有準備的人，所以他一直有為自己訂定目標，包括恆常儲蓄，把勝出比賽而獲得的部分獎金存入銀行，積少成多，待機會出現時能好好把握。

曾子驊解釋，雖然日常儲蓄不多，但無論存款有多少，存放於香港持牌銀行的合資格存款，均受存款保障計劃的法定保障，無須申請或繳費，即使港元、人民幣和其他外幣的存款都同樣受保。「這令我和家人可以更安心地計劃未來。」

▲ 曾子驊一直有為自己訂定目標，包括恆常儲蓄，為日後退役進修而部署。

（特約）