【勵志故事】助養越南貧童10年視如女兒　名主持包辦學費育成尖子入大學

▲ 名主持助養越南女孩10年，包辦她的學費。

知識改變命運，可是貧窮國家的孩子想接受教育並不容易。台灣著名主持人兼作家吳淡如日前在社交平台分享，助養一名越南女孩10年，視對方為女兒，多年來包辦她的學費。而越南女兒沒有令她失望，發奮向上，考入當地首屈一指的大學。

支付生活費教育費

58歲的吳淡如日前在facebook發帖，表示她的「越南女兒」小銀來台灣，住在她家裡，這是她第二次來台灣。她分享二人的故事，在小銀10歲就認識對方，女孩家鄉位於越南中部最貧窮的一個省份，10年前她隨一個慈善基金會到那裡探訪，因而認識女孩。她透露小銀的家境︰

她的母親因為家庭環境關係沒有辦法讀書識字，十幾歲就生下她，當時靠著編斗笠過活。父親是工人，因為工作受傷，所以當時家徒四壁。

當時她跟小銀的母親說，「我要讓這個孩子上大學」，雖然沒有令他們脫貧的計劃，但她只知道會支持小銀，也請小銀的母親支持女兒。當時小銀的母親滿眼淚水，堅定地握著她的手。她寫道，「10年之後，今年，我們兩個人一起……實現了我們對這孩子的承諾」。

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中英文俱佳考上大學

吳淡如謙稱為小銀做的不多，「只是支付一些其實也不太貴的生活費、學費還有補習費」。她讚賞這位越南女兒很有出息︰

我強迫她一定要學好英文和中文，這兩種語文她都已經通過當地最高等級的考試，而且她應該是家鄉極少數考上胡志明經濟大學的商業管理科系的女孩。

而胡志明經濟大學正好是台灣清華大學的姐妹校，她自言「到胡志明上大學也是我的堅持」，想小銀到大城市讀書鍛鍊。同時，她欣賞小銀的母親從來沒把她支付的教育費作其他用途，堅定地支持女兒讀大學。小銀還有兩個妹妹和一個弟弟，大妹就讀高三，小銀跟吳淡如說︰

雖然我妹妹成績不太好，不過我媽媽也還是希望她念大學，跟我一樣。我媽媽完全相信你說的，要念書才有好前途。

小銀大學畢業前實習，被派去接待華人，因為她的中英文都很好。小銀感謝吳淡如，「媽媽，謝謝你這樣逼我，我終於知道用處了……謝謝你讓我有機會跟別人不同」。對於將來就業，小銀向吳淡如請教該選擇什麼工作，她回應「你要回到你正在發展的國家，選擇一個讓你有成長機會的工作」，鼓勵小銀接下來要靠自己了，由自己去選擇。

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責任編輯︰王明芳