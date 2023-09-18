【K1報名】港島區27間幼稚園報名詳情　多間熱門校有聯繫或直屬小學

▲ 港島區27間幼稚園報名詳情。

要為子女報讀2024/25學年幼稚園K1的家長，除了申請「幼稚園入學註冊證」，亦要留意心儀幼稚園的報名詳情、學費及是否屬「幼稚園教育計劃」。TOPick整理了港島各區熱門幼稚園的資料，包括中西區、東區、南區、灣仔區和離島區，有多間熱門幼稚園有聯繫或直屬小學，家長可為子女升小鋪路。

根據教育局規定，入讀幼稚園K1的小孩年齡必須為2歲8個月或以上，即在2024/25學年入讀幼稚園的兒童必須在2021年12月31日或之前出生，而在2022年1月1日或之後出生的兒童不符合資格申請「註冊證」。

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以下為港島區27間幼稚園的報名詳情，大多學校均於9月至10月期間接受申請，並於11月初進行面試。

中西區

嘉諾撒聖心幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月19日至25日

申請方法：網上申請

面試日期：11月3日或4日

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：$1,540（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

聖嘉勒小學（幼稚園部）

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：10月9日至21日

申請方法：親自遞交

面試日期：11月4日或18日

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

香港民生幼稚園（西區）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：9月4日至10月21日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月或12月

半日/全日制：半日或全日

2023/24學年學費：半日班—$66,420至$68,208（分12期）；全日班—$94,740（分12期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

聖士提反堂幼稚園‧幼兒園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月22日至10月28日

申請方法：網上申請

面試日期：11月11日

半日/全日制：半日

學費：免費

申請表：9月22日於網頁申請

申請詳情：按此連結

禮賢會學校

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：10月12日至13日

申請方法：親自遞交

面試日期：11月4日

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：免費

申請表：10月1日起於網頁下載

申請詳情：按此連結

聖安多尼中英文小學暨幼稚園（中西區山道總校）

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：即日至10月31日

申請方法：親自遞交

面試日期：11月

半日/全日制：半日及全日

2023/24學年學費：半日班—免費；全日班—$13,000（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

香港真光幼稚園（堅道）

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月11日至29日

申請方法：郵寄或親自遞交（只限9月21至23日）

面試日期：10月中旬發信通知

半日/全日制：半日及全日

2023/24學年學費：半日班—$3,000（分10期）；全日班—$25,790（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

維多利亞（寶翠園）幼稚園

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：9月5日至10月13日

申請方法：網上申請

面試日期：第一輪—11月4日；第二輪—11月13至17日

半日/全日制：半日

2023/24學年學費：K1—$116,105（分11期）、K2—$105,570、K3—$107,550（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

救恩學校（幼稚園部）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：9月1日至10月6日

申請方法：網上申請

面試日期：11月18日或25日

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：$63,200（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

灣仔區

香港靈糧堂幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：現正接受申請

申請方法：網上申請

面試日期：11月3或4日

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

保良局莊啓程幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：現正接受申請

申請方法：網上申請

面試日期：11月初

半日/全日制：半日及全日

2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$9,700（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

聖保祿幼稚園

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：9月18日至10月8日

申請方法：網上申請

面試日期：尚未公布

半日/全日制：半日

2023/24學年學費：$34,050（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

銅鑼灣維多利亞幼稚園

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：9月11日至10月16日

申請方法：網上申請

面試日期：11月4日

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：$91,564（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

東區

北角衞理堂幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：即日至10月25日

申請方法：網上申請或親自遞交（只限10月23日）

面試日期：11月4日

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

明我幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月11日至11月1日

申請方法：網上申請或親自到校

面試日期：11月4日

半日/全日制：半日及全日

2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$1,210（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

浸信會培理學校

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：10月7日或9日

申請方法：親自遞交

面試日期：11月4日或11日

半日/全日制：半日及全日

2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$15,570（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

明慧國際幼稚園（北角分校）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：現正接受申請

申請方法：網上申請、親自遞交或郵寄

面試日期：尚未公布

半日/全日制：半日及全日

2022/23學年學費：半日班—$65,120（分11期）；全日班—$118,360（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

香港民生幼稚園（北角）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：9月4日至10月21日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月或12月

半日/全日制：半日及全日

2023/24學年學費：半日班—$57,300—$58,440（分12期）；全日班—$95,160（分12期）

申請表：按此連結

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瑪歌瑞特國際幼稚園（康怡）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：即日至10月7日

申請方法：親自遞交

面試日期：10月14日

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：$72,600（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

南區

維多利亞（海怡）國際幼稚園

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：9月5日至10月13日

申請方法：網上申請

面試日期：第一輪—11月4日；第二輪—11月13日至17日

半日/全日制：半日

2023/24學年學費：K1—$112,541（分11期）；K2—$101,700（分10期）；K3—$104,590（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

啟思幼稚園（深灣軒）

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：即日至10月21日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月

半日/全日制：半日及全日

2023/24學年學費：半日班—免費；全日班—$27,070（分10期，連膳食費）

申請表：按此連結

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天主教聖伯多祿幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：10月1日至11月16日

申請方法：親自遞交

面試日期：11月18日

半日/全日制：半日及全日

2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$2,180（分10期）

申請表：10月1日起於網頁下載

申請詳情：按此連結

聖文嘉中英文幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：現正接受申請

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月18日

半日/全日制：半日及全日

2023/24學年學費：半日班—免費；全日班—$6,780（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

離島區

金巴崙長老會青草地幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：現正接受申請

申請方法：網上申請、親自遞交或郵寄

面試日期：尚未公布

半日/全日制：半日及全日

2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$11,935（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

保良局張潘美意幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：即日至10月31日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月4日或11日

半日/全日制：半日及全日

2023/24學年學費：半日班—免費；全日班—$11,580（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

香港聖公會東涌幼兒學校

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：即日至9月30日

申請方法：親自遞交或郵寄

面試日期：11月11日

半日/全日制：全日

2022/23學年學費：$11,700（分12期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

東涌浸信會幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：現正接受報名

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月4日

半日/全日制：半日及全日

2023/24學年學費：半日班—免費；全日班—$10,978（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

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責任編輯：林愛娜