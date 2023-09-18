【K1報名】港島區27間幼稚園報名詳情 多間熱門校有聯繫或直屬小學
要為子女報讀2024/25學年幼稚園K1的家長，除了申請「幼稚園入學註冊證」，亦要留意心儀幼稚園的報名詳情、學費及是否屬「幼稚園教育計劃」。TOPick整理了港島各區熱門幼稚園的資料，包括中西區、東區、南區、灣仔區和離島區，有多間熱門幼稚園有聯繫或直屬小學，家長可為子女升小鋪路。
根據教育局規定，入讀幼稚園K1的小孩年齡必須為2歲8個月或以上，即在2024/25學年入讀幼稚園的兒童必須在2021年12月31日或之前出生，而在2022年1月1日或之後出生的兒童不符合資格申請「註冊證」。
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以下為港島區27間幼稚園的報名詳情，大多學校均於9月至10月期間接受申請，並於11月初進行面試。
中西區
嘉諾撒聖心幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：9月19日至25日
申請方法：網上申請
面試日期：11月3日或4日
半日/全日制：半日
2022/23學年學費：$1,540（分10期）
申請表：按此連結
申請詳情：按此連結
聖嘉勒小學（幼稚園部）
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：10月9日至21日
申請方法：親自遞交
面試日期：11月4日或18日
半日/全日制：半日
2022/23學年學費：免費
申請表：按此連結
申請詳情：按此連結
香港民生幼稚園（西區）
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：9月4日至10月21日
申請方法：網上申請或親自遞交
面試日期：11月或12月
半日/全日制：半日或全日
2023/24學年學費：半日班—$66,420至$68,208（分12期）；全日班—$94,740（分12期）
申請表：按此連結
申請詳情：按此連結
聖士提反堂幼稚園‧幼兒園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：9月22日至10月28日
申請方法：網上申請
面試日期：11月11日
半日/全日制：半日
學費：免費
申請表：9月22日於網頁申請
申請詳情：按此連結
禮賢會學校
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：10月12日至13日
申請方法：親自遞交
面試日期：11月4日
半日/全日制：半日
2022/23學年學費：免費
申請表：10月1日起於網頁下載
申請詳情：按此連結
聖安多尼中英文小學暨幼稚園（中西區山道總校）
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：即日至10月31日
申請方法：親自遞交
面試日期：11月
半日/全日制：半日及全日
2023/24學年學費：半日班—免費；全日班—$13,000（分10期）
申請表：按此連結
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香港真光幼稚園（堅道）
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：9月11日至29日
申請方法：郵寄或親自遞交（只限9月21至23日）
面試日期：10月中旬發信通知
半日/全日制：半日及全日
2023/24學年學費：半日班—$3,000（分10期）；全日班—$25,790（分10期）
申請表：按此連結
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維多利亞（寶翠園）幼稚園
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：9月5日至10月13日
申請方法：網上申請
面試日期：第一輪—11月4日；第二輪—11月13至17日
半日/全日制：半日
2023/24學年學費：K1—$116,105（分11期）、K2—$105,570、K3—$107,550（分10期）
申請表：按此連結
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救恩學校（幼稚園部）
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：9月1日至10月6日
申請方法：網上申請
面試日期：11月18日或25日
半日/全日制：半日
2022/23學年學費：$63,200（分10期）
申請表：按此連結
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灣仔區
香港靈糧堂幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：現正接受申請
申請方法：網上申請
面試日期：11月3或4日
半日/全日制：半日
2022/23學年學費：免費
申請表：按此連結
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保良局莊啓程幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：現正接受申請
申請方法：網上申請
面試日期：11月初
半日/全日制：半日及全日
2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$9,700（分10期）
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聖保祿幼稚園
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：9月18日至10月8日
申請方法：網上申請
面試日期：尚未公布
半日/全日制：半日
2023/24學年學費：$34,050（分10期）
申請表：按此連結
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銅鑼灣維多利亞幼稚園
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：9月11日至10月16日
申請方法：網上申請
面試日期：11月4日
半日/全日制：半日
2022/23學年學費：$91,564（分11期）
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東區
北角衞理堂幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：即日至10月25日
申請方法：網上申請或親自遞交（只限10月23日）
面試日期：11月4日
半日/全日制：半日
2022/23學年學費：免費
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明我幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：9月11日至11月1日
申請方法：網上申請或親自到校
面試日期：11月4日
半日/全日制：半日及全日
2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$1,210（分10期）
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浸信會培理學校
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：10月7日或9日
申請方法：親自遞交
面試日期：11月4日或11日
半日/全日制：半日及全日
2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$15,570（分10期）
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明慧國際幼稚園（北角分校）
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：現正接受申請
申請方法：網上申請、親自遞交或郵寄
面試日期：尚未公布
半日/全日制：半日及全日
2022/23學年學費：半日班—$65,120（分11期）；全日班—$118,360（分11期）
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香港民生幼稚園（北角）
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：9月4日至10月21日
申請方法：網上申請或親自遞交
面試日期：11月或12月
半日/全日制：半日及全日
2023/24學年學費：半日班—$57,300—$58,440（分12期）；全日班—$95,160（分12期）
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瑪歌瑞特國際幼稚園（康怡）
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：即日至10月7日
申請方法：親自遞交
面試日期：10月14日
半日/全日制：半日
2022/23學年學費：$72,600（分11期）
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南區
維多利亞（海怡）國際幼稚園
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：9月5日至10月13日
申請方法：網上申請
面試日期：第一輪—11月4日；第二輪—11月13日至17日
半日/全日制：半日
2023/24學年學費：K1—$112,541（分11期）；K2—$101,700（分10期）；K3—$104,590（分10期）
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啟思幼稚園（深灣軒）
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：即日至10月21日
申請方法：網上申請或親自遞交
面試日期：11月
半日/全日制：半日及全日
2023/24學年學費：半日班—免費；全日班—$27,070（分10期，連膳食費）
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天主教聖伯多祿幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：10月1日至11月16日
申請方法：親自遞交
面試日期：11月18日
半日/全日制：半日及全日
2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$2,180（分10期）
申請表：10月1日起於網頁下載
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聖文嘉中英文幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：現正接受申請
申請方法：網上申請或親自遞交
面試日期：11月18日
半日/全日制：半日及全日
2023/24學年學費：半日班—免費；全日班—$6,780（分10期）
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離島區
金巴崙長老會青草地幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：現正接受申請
申請方法：網上申請、親自遞交或郵寄
面試日期：尚未公布
半日/全日制：半日及全日
2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$11,935（分11期）
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保良局張潘美意幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：即日至10月31日
申請方法：網上申請或親自遞交
面試日期：11月4日或11日
半日/全日制：半日及全日
2023/24學年學費：半日班—免費；全日班—$11,580（分10期）
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香港聖公會東涌幼兒學校
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：即日至9月30日
申請方法：親自遞交或郵寄
面試日期：11月11日
半日/全日制：全日
2022/23學年學費：$11,700（分12期）
申請表：按此連結
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東涌浸信會幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：現正接受報名
申請方法：網上申請或親自遞交
面試日期：11月4日
半日/全日制：半日及全日
2023/24學年學費：半日班—免費；全日班—$10,978（分11期）
申請表：按此連結
申請詳情：按此連結
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責任編輯：林愛娜