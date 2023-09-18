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【理大暴動】涉理大外參與暴動　6人罪成囚47至63個月

社會 16:09 2023/09/18

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熱門 林作 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

（資料圖片）

2019年11月中警方封鎖理工大學期間，有人於網上發起「圍魏救趙」行動，213人於油麻地被捕。當中4人經審訊後被裁定暴動等罪罪成，今（18日）於區域法院連同2名早前承認暴動罪的被告判刑。暫委法官判刑時指，本案是極嚴重的暴動事件，當中涉及逾2,000人聚集，事件亦非偶發，示威者是有預謀及事先參與，判各被告分別判監47個月至63個月。

6名被告梁少明（49歲，團體課程導師）、謝健樂（27歲，學生）、黃家榮（23歲，學生）、張創發（34歲，軟件工程公司職員）、郭傑超（23歲，市場助理）及劉思彤（29歲，音樂導師），同被控於2019年11月18日在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。梁少明另被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他管有能發出鐳射光束的裝置；郭、劉於開審前承認暴動罪，其餘被告均在審訊後被裁定罪成。

暫委法官判刑時指，本案是極嚴重的暴動事件，當中涉及逾2,000人聚集，事件亦非偶發，示威者有預謀及事先參與，從錄影片段可見示威者曾排成人鏈運送物資，亦有多人互相呼應，向警方拋擲汽油彈。

暫委法官指，當時警方人數約200人，與示威者人數差距甚遠，示威者向警方拋擲至少251枚汽油彈，歷時約40分鐘，場面暴力。暫委法官又指，事後有4名警員受傷，惟若非警員身穿保護裝備，傷害必然更大。

暫委法官指，6名被告是以支持和鼓勵方式參與暴動，但非領導角色，就暴動及在公眾地方管有攻擊性武器罪將梁判監63個月，另以暴動罪判謝及張入獄61個月，黃、郭及劉分別入獄60個月、47個月及48個月。

案情指，示威者當晚於案發地點聚集，投擲至少251枚汽油彈，警方隨後於窩打老道至咸美頓街一帶展開圍捕，213人當場被捕，當中包括6名被告。

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記者：梁錦麟

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