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卓永興昨與陳潔靈合唱《千個太陽》　自爆是首次公開獻唱

政治 16:10 2023/09/18

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卓永興被推了去和陳潔靈及吳秋北唱了一小段《千個太陽》。(卓永興fb圖片)

本來雲集一眾議員和高官獻唱的音樂會「立會好聲音」，早前告吹了，不過，似乎無阻官員和議員合唱。政務司副司長卓永興，昨日與歌手陳潔靈和工聯會立法會議員吳秋北合唱《千個太陽》，更自爆是首次在公開場合獻唱。

卓永興在社交平台發文話，昨晚出席了工聯會慶賀74周年國慶和工聯會75周年會慶的《心懷家國香江情》文藝晚會。他與出席者分享了一個小故事，45年前，一個18歲的青年人患上乙型肝炎，身體疲累到不能繼續中七課程，後來他以工人子弟身份，去工聯會灣仔的工人醫療所接受幾個月的針灸治療，並在期間在家自修成功考上大學，而這個人就是他。他借機在晚會上，衷心的說了一句：「多謝工聯會！」

在隨後的文藝表演，卓永興話，自己被推了去和陳潔靈及吳秋北唱了一小段《千個太陽》。「我從未試過在公開場合唱歌，但盛情難卻，也只好厚著面皮給大家提供一些娛樂和談資了。」

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撰文 : 傅流螢

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