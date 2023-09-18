【屯公車禍】屯門公路巴士撞吊臂車致43人傷　專家拆解巴士座位高低風險

▲ 屯門公路巴士撞吊臂車致43人傷，專家拆解巴士座位高低風險。

屯門公路昨午（17日）發生巴士與吊臂車相撞的嚴重車禍，事件共43人受傷，57歲姓冼車長一度被困；一名女巴士乘客送院後，據了解，情況仍然危殆。事實上，涉及巴士的車禍過去亦不時發生，有專家更曾解構巴士座位排列原來有高低風險之分，並揭曉一旦遇事，雙層巴士中最安全位置。

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昨日(17日)下午一時，一輛吊臂車沿屯門公路向九龍方向行駛，至大欖涌附近，司機發現機件故障，於是著起死火燈停於左邊路肩，未幾一輛九巴雙層巴士58M行駛屯門良景至葵芳站雙層巴士撞向吊臂車車尾，巴士車頭嚴重損毀，陷入吊臂車車尾，意外造成27男16女受傷，傷者年齡介乎19至88歲。

43名傷者中，其中一名於下層車尾乘客情況嚴重，傷者頭部及頸部受傷，另外5名傷者情況普通，傷勢為上肢或下肢骨折及面部受傷，其餘37名傷者輕傷，傷者全部清醒，由13輛救護車及2輛抬床及載客兩用車，送往4間醫院，包括8名送往屯門醫院、11名送往仁濟醫院、14名送往天水圍醫院，及10名送往瑪嘉烈醫院。

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雙層巴士最安全及最危險位置

有「港版神探伽利略」之稱的理工大學機械工程學系工程師盧覺強早年接受傳媒訪問時指出，雙層巴士一旦出車禍，理論上最安全位置其實是下層中間的右邊位置，因為巴士的重心在車輛中央位置，除非巴士被攔腰撞上，否則安全系數較高。

至於最危險位置，盧覺強指上層座位安全指數最低。由於巴士上層與地面距離最遠，承受的震蕩力及衝擊力較大。所以，上層乘客不論坐在哪個位置，也比下層乘客承受較高風險，上層乘客亦要冒車頂有被削去的風險。他又提醒乘搭巴士時不是每次也可自選座位。不過，要保障自己，乘客有責任遵守巴士的安全指示：捉緊扶手，繫好安全帶，盡量保持清醒，一旦發生意外也可盡快逃生。

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責任編輯：羅嘉欣