【亂挖鼻孔】女子常挖鼻孔患鼻竇炎7年未癒　醫生開刀取出10多團真菌

▲ 女子常挖鼻孔患鼻竇炎7年未癒，醫生開刀取出10多團真菌。（iStock圖片，非當事人）

內地一名女子因經常用手挖鼻孔，導致患上鼻竇炎，病情多年來未癒，更因而出現嚴重頭痛。直到今年，她到醫院接受手術，醫生竟從她的鼻腔發現10多團真菌。

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根據《白鹿視頻》報道，四川成都一名闞姓女子平時經常用手挖鼻孔，導致患上鼻竇炎，6、7年來一直未痊癒，她曾到醫院進行磁力共振掃描，發現蝶竇裡有陰影，但當時她沒有勇氣做手術，因此不了了之。

直至今年，闞女的鼻炎又發作，頭痛又加重，睡覺時臉部腫脹，於是她再到醫院檢查，醫生認為情況嚴重，需立即開刀動手術，結果從蝶竇取出10多團真菌。

手術後，闞女的鼻腔塞滿棉花球，只能用口呼吸，雖然目前已經出院，但術後恢復期會很長。她用自身的經驗呼籲大家，切勿用手挖鼻孔，否則有機會引致真菌感染。

▲ 醫生開刀取出10多團真菌。（《白鹿視頻》截圖）

研究：亂挖鼻孔易染金黃葡萄球菌

2006年一項研究發現，相對不挖鼻孔的人，挖鼻孔的人較易感染金黃葡萄球菌或葡萄球菌。金黃葡萄球菌可引致鼻子和臉部出現嚴重膿瘍（abscess）或膿包。若繼續挖，甚至有機會刺穿分隔2個鼻孔中間的隔膜。若鼻竇嚴重受感染，可導致細菌入侵腦部、腐蝕頭骨。

鼻竇炎可蔓延影響眼耳喉

鼻竇炎可以發展到多嚴重？耳鼻喉科專科醫生黃漢威曾接受經濟日報訪問表示，一些鼻竇炎個案似乎變得抗藥性，很多時用藥也不太見效。「通常之前都有一般的傷風感冒，食咗藥後好似好些，但一停藥就翻發。」鼻竇炎亦由急性發作變成慢性炎症。

從臨床經驗顯示，鼻竇炎與鼻敏感有很大關係，原因是鼻敏感發作會令鼻黏膜腫脹，導致鼻甲骨附近的鼻竇出口被阻塞。除了鼻敏感外，鼻甲骨肥大、鼻瘜肉及顱內腫瘤等亦可誘發鼻竇炎。

他提醒市民，若出現鼻竇炎症狀宜盡早接受適當的診治，否則問題可以變成慢性炎症帶來持續不適，甚至可能蔓延至頭顱內其他組織帶來威脅，例如引起耳咽管或淚管感染，可誘發中耳炎、結膜炎，而膿液亦可影響喉部引發慢性喉炎。

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責任編輯：羅嘉欣