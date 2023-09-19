【減肥大作戰】減肥吃太少「愈減愈肥」　營養師力推「飽住瘦」6大好處

▲ 減肥吃太少「愈減愈肥」，營養師力推「飽住瘦」6大好處。

很多人在減肥時控制飲食，經常令自己吃不飽，但原來這種方法會讓人「愈減愈肥」！有營養師就拆解其中原因，並推崇減肥應「飽著瘦」，還會帶來6大好處。

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台灣營養師陳怡錞在Facebook專頁發文，表示減肥時吃太少只會讓人變得更胖。她表示，曾經遇過很多減肥個案，都是正餐不吃澱粉、恐懼攝入油脂，烹調方式只有清蒸或水煮；就算吃屬於低卡肉類的雞肉，也只選擇無皮雞胸肉。然而，減脂的人在飲食如此剋制下仍瘦不下來，體脂率甚至不降反升，「愈減愈肥」。

陳怡錞對此解釋，很多減脂人因錯誤的飲食觀念，導致一輩子都在「減肥」和「復胖」之間惡性循環。而減肥時「少吃就能瘦」的想法，會衍生出以下嚴重後果，導致減肥失敗：

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6個「飽住瘦」好處

陳怡錞在個人營養專欄撰文指出，如果想要變瘦，正確方法是「要吃飽」；更表示成功減肥的個案，都是認真吃三餐後，沒有變胖之餘，還為身體帶來6大好處：

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但最後，陳怡錞提醒，「吃飽」並非指攝取過多垃圾食物、肆無忌憚暴飲暴食。而是應挑選健康的原型食物，並且吃的時間、吃的比例都要正確，這樣就能愈吃愈瘦。

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責任編輯：羅嘉欣