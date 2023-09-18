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【開心速遞】「回家」演大小姐秘書Mandy？　謝芷倫：多謝觀眾咁支持

娛樂 17:14 2023/09/18

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謝芷倫重返《開心速遞》？

早前，曾於處境劇《愛‧回家之開心速遞》演大小姐秘書林美香（Mandy）的謝芷倫，於IG分享在TVB化妝間內與「Terry」李偉健、「KC」歐瑞偉的合照，又有一張她與大小姐現任秘書「Fanny」張盈悅的合照，於是令網民興奮留言追問她是否「回家」！

就重返《愛‧回家之開心速遞》劇組一事，謝芷倫也有回覆TOPick。

【念親恩】《開心速遞》細龍生寫文悼念母親　鄭世豪向媽媽示愛承諾下世再補償

謝芷倫回《開心速遞》？

謝芷倫開心地與李偉健、歐瑞偉、張盈悅合照，惹來網民不少揣測，大概大家也是相當掛念Mandy一角。

問到角色的現況，謝芷倫回覆：「好開心同多謝觀眾咁支持我回歸愛回家，要睇下公司安排啊」，一眾粉絲似乎要繼續留言「集氣」了！

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曾於2021年「回家」

在2019年1月時劇情講到Mandy為救大小姐而替對方頂罪，結果被判終生監禁，大小姐帶同兩億港幣去橙不忍島營救她，怎料橙不忍島依然要求她入獄3個月，大小姐唯有另找秘書。後來，劇情提到Mandy獲釋後會去英國修讀法律，而準老公博士（馬貫東飾）就會一同前往。

在2021年10月播出的一集，學成歸來的Mandy現身接龍集團與大小姐再聚首，令大小姐現時的秘書May（趙希洛飾）感到受威脅，擔心自己的失去秘書之位。而Mandy當時是訓練May精於「講大話」，以好好協助大小姐。

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記者：陳淑霖

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