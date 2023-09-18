【津校自殺】玫瑰崗校友：辦學團體收回成命機會低　如業主收地

▲ 玫瑰崗學校。(林宇翔攝)

玫瑰崗學校日前突然宣布將辦學權轉交香港道爾頓學校，並逐步停辦中學部，事件引起爭議，學校校長昨更一度反駁辦學團體的說法。玫瑰崗學校校友、福建中學附屬學校校長徐區懿華今日表示，對學校停辦感到傷心，對持份者亦感憤怒，但玫瑰崗學校的校舍和土地屬教會持有，「如土地業主收回店舖」，認為辦學團體道明會收回成命的機會幾乎零。

徐區懿華今早在電台表示，辦學團體作出決定後才通知持份者，「無諗過用咁嘅方法知會我哋」，認為「唔係幾正常」，一般作合併或停辦的決定前，會與持份者有較多溝通。她認為辦學團體在處理事件上欠佳，「情感上被出賣的感覺好嚴重」，相反新辦學團體更積極與持份者溝通，。

對於辦學團體的聲明指收生不足，徐區懿華認為「某程度上是事實」，指全港小學皆面對收生不足問題，雖然目前中學部與收生不足仍有很大距離，但5至6年後中學亦需面對人口下降潮，辦學團體經營校舍「需很多資源維持」。

道明會於上周突宣布，將私立幼稚園及小學部與香港道爾頓學校合併，屬津校的中學部則於下學年停收中一，至2025/26學年停辦。玫瑰崗學校校方昨發聲明，反駁辦學團體指收生不足說法，惟聲明同日下架。道明會昨晚再發信，指小學及幼稚園收生比2019年大跌65％，認為未來學生會再大幅增加是不切實際。

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