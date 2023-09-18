【養兒防老】昔日身家逾百億 前首富入住養老院度晚年：不想給子女添麻煩

▲ 重慶前首富尹明善日前入住養老院泰康之家·渝園，引起大批網民關注。（網上截圖）

今年85歲的重慶前首富、力帆集團創辦人尹明善，日前選擇入住高級養老院過晚年的生活，引起外界質疑他的決定。養有兒女的他直言，子女是養來愛的，「不想給他們添麻煩」。事件亦令大批網民關注指，普通平民百姓再拼命工作，也難以花費高昂費用享受舒適又體面的晚年養老生活，只好養兒防老。

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綜合相關報道指，尹明善的一生堪稱傳奇，1992年放棄出版社的工作，以54歲高齡創業，打造的品牌曾連續多年入選中國企業500強，股份也於2011年上市，尹明善家族帳面資產曾超過110億人民幣（約120億港元），他成為重慶首富的同時亦是前重慶市政協副主席。

近日他入住內地最大保險公司之一、泰康保險集團股份有限公司旗下的養老院泰康之家·渝園，渝園位於重慶兩江新區高尚居住區大竹林，面積約5.4萬平米，提供近1500個養老單位。

▲ 重慶前首富尹明善日前入住養老院泰康之家·渝園，引起大批網民關注。（網上截圖）

尹明善曾表示，「我兒女雙全，房子也很大，有錢居家養老，但我不能『養兒防老』，子女是養來愛的，少給子女添麻煩。」他亦放棄聘請保母去照顧自己，「他們要洗衣、做飯、收拾屋子、日常就醫，不分晝夜十分辛苦，相反養老院有細緻和專業分工，會比保母做得更好一些」。

尹明善入住的是渝園一室一廳房型，有園內工作人員向媒體透露，該園主要吸引高價值人群入住，女性滿55歲、男性滿60歲、沒有暴力傾向、傳染性疾病等就可申請入住。但強調，購買了200萬元人民幣（約217萬港元）以上保險費用的泰康客戶可以直接入住，如非保險客戶，入住時需繳納一次性3萬元人民幣（約3.3萬港元），再按個別情況每月繳交6000至2萬元人民幣（約6500至2.2萬港元）。

▲ 渝園位於重慶高尚居住區，設備齊全，提供近1500個養老單位。（網上截圖）

事件引起不少網民熱議，質疑「離地」養老生活，非一般人可以負擔，「有錢人的生活，百姓效仿不來的。養老院三萬一個月，和三千一個月的，那能一樣麽？」、「普通人窮其一生，也很難享受到這樣舒適、體面的晚年養老生活，真的太難了，養兒防老吧」。亦有網民猜測是否有人用作宣傳的技倆，「不是泰康的推廣吧？」。

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責任編輯︰王明芳