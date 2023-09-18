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【長新冠】民建聯調查︰逾半「長新冠」患者未有求醫　籲政府加強教育

政治 16:59 2023/09/18

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民建聯調查指，逾半「長新冠」患者未有求醫。（民建聯供圖）

「長新冠」的是感染病毒康復後，出現持續超過四星期而沒有其他合理解釋的病症。民建聯調查指，本港累積有近300萬人感染新冠病毒，其中有接近三分之一的康復者報告出現了「長新冠」病症；有54%的受訪者並沒有因為出現長新冠症狀而求醫，忽視長新冠對身體帶來的影響。 

民建聯今年3月至5月期間發起「全民關注『長新冠』行動」，為約1500人提供中醫義診及由西醫、中醫、物理治療師、臨床心理學家、職業治療師、認可營養師主講的健康講座。另外，在一系列活動的同時，民建聯就「長新冠」向出席活動的康復者進行訪問，收集市民關於「長新冠」的意見，進一步了解「長新冠」對市民的影響。

本身是中醫師的民建聯立法會議員陳永光指，市民對「長新冠」的認識不足，以「拖字訣」應對。香港註冊中醫學會副會長林蓓茵認為，原因是「長新冠」病情輕微，加上治療費用昂貴，故一般市民出現「長新冠」時不會主動求醫。立法會醫療衞生界議員林哲玄指，部分有「長新冠」徵狀的市民甚至不知道疲倦、體力變差、精神焦慮等皆是病徵之一。

調查發現，近半受訪者的長新冠症狀，持續了超過兩個月或以上，但其中4成受訪者並不知道不同機構，為新冠康復者提供的長新冠資訊或治療計劃。因此民建聯建議政府，向長新冠患者提供醫療支援，透過更多途徑，加強有關「長新冠」的宣傳和教育。

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責任編輯：趙居逸

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