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【旅業復甦】旅發局料全年客量破3,000萬　首8月客量及疫前5成

社會 17:05 2023/09/18

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熱門 林作 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

（陳靜儀攝）

8月初步訪港旅客數字約為410萬人次，相當於疫情前84%。累計今年1至8月錄得逾2,000萬人次旅客，回復2017至2019年同期平均的50%。旅發局總幹事程鼎一表示，目前航班運力已恢復至疫情前的75%，預料今年全年訪港旅客量，必定突破3,000萬人次。

按不同市場細分，內地旅客已回復疫前89%的水平；海外市場僅回復56%，其中東南亞市場已恢復91%，其次美洲有72%，復甦進度最慢的是北亞只有41%。

與其他國家相比，本港入境旅客復甦進度較新加坡的82%、泰國的78%、日本的82%更快。不過本港現時的航班機位復進度落後，僅疫前的65%，與上述國家仍有差距，與美國近乎完全復甦相比更有一大段距離。

今年7月酒店平均入住率達87%，較2018年同期的91%，減少4個百分點。而平均房價則由1.2萬增至1.4萬元，升幅近2成。

（旅發局文件截圖）

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責任編輯：陳麗娜
 

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