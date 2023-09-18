【旅業復甦】旅發局料全年客量破3,000萬　首8月客量及疫前5成

▲ （陳靜儀攝）

8月初步訪港旅客數字約為410萬人次，相當於疫情前84%。累計今年1至8月錄得逾2,000萬人次旅客，回復2017至2019年同期平均的50%。旅發局總幹事程鼎一表示，目前航班運力已恢復至疫情前的75%，預料今年全年訪港旅客量，必定突破3,000萬人次。

按不同市場細分，內地旅客已回復疫前89%的水平；海外市場僅回復56%，其中東南亞市場已恢復91%，其次美洲有72%，復甦進度最慢的是北亞只有41%。

與其他國家相比，本港入境旅客復甦進度較新加坡的82%、泰國的78%、日本的82%更快。不過本港現時的航班機位復進度落後，僅疫前的65%，與上述國家仍有差距，與美國近乎完全復甦相比更有一大段距離。

今年7月酒店平均入住率達87%，較2018年同期的91%，減少4個百分點。而平均房價則由1.2萬增至1.4萬元，升幅近2成。

▲ （旅發局文件截圖）

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責任編輯：陳麗娜

