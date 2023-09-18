【JPEX騙案】吳傑莊收30苦主求助涉逾億元款項　苦主：平台遭證監會點名後不能「出金」

▲ 立法會議員吳傑莊，（受訪者供圖）

虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙事件，選委界立法會議員吳傑莊今日舉行記者會，指接獲約30個苦主求助，料涉及總額過億元。他促政府加強投資教育，並加強宣傳可疑機構名單。

吳傑莊今日陪同2位苦主會見傳媒，2人都分別損失6位數字。苦主Jenny表示，今年3月開始有人介紹她，經加密貨幣找換店OTC在JPEX投資加密貨幣，期間被遊說購買不同產品，但她指，平台遭證監會點名警告後，便開始不能「出金」。

Jenny續指，身邊也有不少朋友「瞓身投資」，形容如同「倫敦金2.0」，現時不要求取回所有資金，只望有機會取回本金。

吳傑莊呼籲，受影響苦主應主動報案，相信目前的求助人數及金額只屬少數。對於JPEX自去年7月起，已被列入證監會的無牌公司及可疑網站名單，他認為小投資者不會知道平台是否有牌，冀監管機構及早提醒。

就平台出金手續費極高，吳傑莊形容證監會現時無明確規定相關手續費，只是說要按市場水平，直言現時情況不合理，未來也要就手續費作討論。

黃俊碩：選擇在證監會註冊交易平台有較大保障

另外，會計界立法會議員黃俊碩今早接受電視訪問時表示，投資者在嘗試投資虛擬資產產品時，應該先了解有關產品的性質及風險，並且選擇在香港證監會註冊，具有良好信譽的虛擬資產交易平台，會有較大的保障。

黃俊碩續稱，一些虛擬資產交易平台提出遠高於市場的回報率的投資產品時，投資者應該要小心謹慎，而證監會作為監管機構應該要在加強宣傳教育方面的力度，提醒投資者要小心風險。

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記者：戴朗希