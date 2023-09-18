秦沛兒子姜文杰患重感冒狂嘔急入院　細菌攻擊聽覺神經憂失聰

▲ 姜文杰與太太（左一）及秦沛合照。

秦沛兒子姜文杰（Benji）在昨日凌晨約12點在個人社交平台發文，表示早前患重感冒，以為不是很大件事，可是卻有嚴重後遺症，發現聽覺突然出現問題，寫道：「過去兩小時突然冇咗一邊聲，唔知同個感冒有冇關係，希望聽日會好番。」

之後，情況更轉差，在昨晚：「起初係高頻噪音，但一個鐘後嘅而家老婆耳邊同我講嘢正常仲差過潛水時聽力一樣得返10%分辨能力，坦白講，I am so fxxkin Scared.聽日第一時間睇醫生，祝我好運。」 表示甚至：「連用風筒吹佢都得少少電子聲，戴耳機完全0%，聽日睇完醫生再update大家。」

感冒菌攻擊聽覺神經

可是他情況愈來愈嚴重，結果半夜急call白車送院：「深夜開始嚴重頭暈，成晚趴喺馬桶度個頭，只要稍微郁吓都會嘔最後終於頂唔順。」結果姜文杰由凌晨5時入院，待到中午才做到腦部電腦掃描。

醫生估計他因為感冒致細菌攻擊聽覺神經，因此付左耳失去聽覺，兼且耳水不平衡：「躺着會立即好像飲醉咁，spin到即刻去廁所嘔，坐車也一樣，呢10幾個鐘頭我嘔到黃膽水都嘔埋。」

醫生指同類型病例算嚴重，叮囑他要睇專科，否則恐怕後果嚴重。

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最嚴重或致失聰

可是到今日（9月18日）情況未有改善，在今天早上無奈地發文稱，因為昨天是周日，因此未能找到耳鼻喉專科醫生，而他有到過兩間醫院睇急症：「診斷我患VERTIGO同埋ACUTE LABTRTHITES，話分秒必爭，如果再唔睇專科開STEROIDS 我左耳聽力會永久受損，可能聽唔到高音。」

該發文過了約4個小時，在今日約近中午12時，姜文杰發文表示已在等睇耳鼻喉專科醫生，他十分焦慮地表示希望可以盡快見到醫生，因為怕錯過「黃金小時」，寫道：「錯過就好大件事..好多留言話屋企人都試過，好多case嗰啲終歸聾咗救唔返。」

而他最後自勉希望可以醫好，並好心提醒大家：「外面流感高峰期..大家都小心啲」

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