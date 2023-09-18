【那年盛夏我們綻放如花】邱彥筒學生清純樣曝光 COLLAR演技擔當Marf曾演迪士尼公主【有片】
娛樂 22:45 2023/09/18
剛剛播畢的ViuTV話題劇《那年盛夏我們綻放如花》大獲好評，COLLAR成員邱彥筒（Marf）入行後首次擔任女主角，演技備受讚賞。
原來，學生時期的Marf早已登上女主角寶座，她於迪士尼經典作品《美女與野獸》中飾演貝兒，當時仍然箍牙的她樣子十分清純。
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Marf演貝兒公主
六年前的Marf仍然是一名中學生，年約15歲的她外表比現在多了幾分稚嫩，且處於箍牙階段，跟轉走型格路線的她形成強烈對比。
演出時，身穿藍白色裙子的Marf化身成法式鄉村姑娘貝兒，與一眾同學仔載歌載舞。
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那年Marf愛演戲
演出前，Marf被問及感受時表現淡定，她直言：「好緊張！好緊張！都Enjoy嘅。」
她謂：「比較鍾意做戲，同埋參加咗兩年，所以爭取可以最後玩嘅時間。」
她又說：「因為我哋時間唔係咁夠，所以可能會比較緊逼。道具、衫等都比較慢，希望演出成功。大家都好辛苦，喺咁緊急嘅時間之間做咗咁多嘢。」
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撰文 : TOPick柴犬出動