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【那年盛夏我們綻放如花】邱彥筒學生清純樣曝光　COLLAR演技擔當Marf曾演迪士尼公主【有片】

娛樂 22:45 2023/09/18

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熱門 林作 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

COLLAR成員邱彥筒（Marf）早於學生時期已當女主角。

剛剛播畢的ViuTV話題劇《那年盛夏我們綻放如花》大獲好評，COLLAR成員邱彥筒（Marf）入行後首次擔任女主角，演技備受讚賞。

原來，學生時期的Marf早已登上女主角寶座，她於迪士尼經典作品《美女與野獸》中飾演貝兒，當時仍然箍牙的她樣子十分清純。

【那年盛夏我們綻放如花】Marf首拍劇感受多　蔡承恩+黃偉聰+陳傑奇+陳焯嵐回到學生時代

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Marf演貝兒公主

六年前的Marf仍然是一名中學生，年約15歲的她外表比現在多了幾分稚嫩，且處於箍牙階段，跟轉走型格路線的她形成強烈對比。

演出時，身穿藍白色裙子的Marf化身成法式鄉村姑娘貝兒，與一眾同學仔載歌載舞。

【和解在後x那年盛夏我們綻放如花】民選ViuTV視后是誰？　COLLAR內鬥Ivy So與Marf呼聲高

那年Marf愛演戲

演出前，Marf被問及感受時表現淡定，她直言：「好緊張！好緊張！都Enjoy嘅。」

她謂：「比較鍾意做戲，同埋參加咗兩年，所以爭取可以最後玩嘅時間。」

她又說：「因為我哋時間唔係咁夠，所以可能會比較緊逼。道具、衫等都比較慢，希望演出成功。大家都好辛苦，喺咁緊急嘅時間之間做咗咁多嘢。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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