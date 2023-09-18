【愛心送暖】即玩手遊親製飯盒麵包　美心為基層家庭送飯齊食飽

▲ 玩家只要製作並送贈虛擬麵包或飯餐，美心集團就會捐出相同的實體美食予低收入家庭和小學生。（有關機構提供）

不經不覺已開學兩星期，學生除了專心上課，亦可在課餘空閒為基層關心送暖。由即日起至本月30日，美心集團的美食手遊「eatie」聯同浸信會愛羣社會服務處「童心飯堂」，推行「開心開學開飯啦」活動。

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eatie 玩家只要參與遊戲任務，製作並送贈一份虛擬健康麵包或有營飯餐，美心集團就會捐出一份相同的實體美食予「童心飯堂」，為低收入家庭和小學生提供免費早餐及有營飯餐。而玩家亦會得到虛擬獎賞，有機會換領全新「Hungry eatie」遊戲小幫手！活動不限玩家捐贈次數，希望讓有需要家庭及小朋友齊齊「食飽飽」。

若玩家想擁有專屬 Hungry eatie，亦有兩個小貼士：每次到美心西餅、東海堂、美心MX 或香港地分店消費，結帳前讓店員掃描你的eatie玩家二維碼，只要累積消費達到指定金額，就可以獲得一隻Hungry eatie扭蛋，讓用家盲抽專屬Hungry eatie。同時，玩家到「換嘢」頁面完成「開心開學開飯啦」任務，即可獲得虛擬獎賞，儲夠足夠數量，就可換領一隻Hungry eatie。

▲ 美心每月提供 3800 個麵包予三個童心飯堂，包括合桃有機榖麥包、軟心芝士燒餅、高級麥包、粒粒紅豆包。（有關機構提供）

童心飯堂已創立十年，美心集團已向童心飯堂捐出超過 23萬個有營飯餐，今年擴展服務地點至旺角，令有營飯餐的供應點增至三個飯堂。由即日起至今年 12 月 31 日，集團每月提供 3800 個麵包予三個童心飯堂，包括合桃有機榖麥包、軟心芝士燒餅、高級麥包、粒粒紅豆包、多穀果仁包、芝士火腿包。

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責任編輯︰王明芳