【中獎下場】夫婦買彩票中$1700萬獎金辭職買樓享受 8年後現況曝光令人唏噓

中頭獎可以一夜致富，若不善理財變得比中獎前更糟糕！英國一對夫婦曾經贏得180萬英鎊(約1,741萬港元)，中獎後太太辭去年薪約4萬英鎊（約39萬港元）的老師工作，丈夫則辭去科技公司經理一職，但巨額獎金在短短8年全部花光，包括花費在注射肉毒桿菌、前往迪拜、紐約旅行、投資髮廊、購買1輛價值28,000英鎊(約27萬港元)的保時捷、30輛二手車、製作唱片等等。財散人安樂，更賠上家庭，兩夫婦離婚收場，而整容婦坦承現況比中獎前更糟糕，前夫戶口只剩7英鎊(約68港元)。

最新影片推介：

綜合外媒報道，來自西約克郡的53歲湯普森（Lara Thompson），早前接受訪問時指，前夫格里菲斯（Roger Griffiths）於2005年意外中得巨額彩票，獲得180萬英鎊獎金（約1,741萬港元），當時他們欣喜若狂， 夫婦用用這筆錢買了一輛價值28,000英鎊(約27萬港元)的保時捷、一棟價值795,000 英鎊(約770萬港元)的約克郡住宅，並前往迪拜、紐約、馬略卡島和摩納哥的五星級假期，不過湯普森強調當時是選乘經濟艙，沒有「亂花錢」。

辭去原有的理想職業

本身擔任老師的湯普森稱，因為「擔心」受到學生和同事的奇異目光，因而「忍痛」辭去年薪約4萬英鎊（39萬港元）的工作，她坦承有注射肉毒桿菌整形，並投資了15萬英鎊（約147萬港元）購買1間髮廊，並在沒有收取工資下在髮廊工作。另外，他們再買入30輛二手車和15個名牌手袋。前夫格里菲斯則辭去科技公司經理一職，大肆投資在其興趣上，與大學樂隊一起製作1張唱片，花費約2.4萬英鎊（約23.7萬港元），但唱片只賣出600張。

2007年至2008年遇上金融風暴，他們投資失利，髮廊每月虧損4,000英鎊（3.9萬港元），2010年除夕夜，一場大火燒毀新屋及價值12萬英鎊（約116萬港元）的奢侈品，保險賠償有限，他們更要支付7個月的臨時住宿費。

婚姻觸礁

搬回寓所2個月後，湯普森在前夫的電腦上發現可疑電子郵件，懷疑對方出軌，因而令婚姻觸礁，2011年兩人離婚收場，而到了2013年，他們已花光所有獎金，格里菲斯戶口更只剩餘7英鎊(約68港元)，他只能投靠父母。湯普森受訪時，表示：

確實，彩票中獎讓我們的關係變得更糟。之前，我們是一個團隊，走著平行的道路，而之後，我們開始朝著完全不同的方向前進。

湯普森想藉自己的故事警示世人，並表示他們都是受過良好教育的人，也努力工作使他們的事業取得成功，但中獎後感覺事情比中獎前更糟糕，

中彩票並不像人們所吹捧的那樣。大多數人最終都會在某種程度上變得更糟，沒有人會同情你，因為你贏得了錢，而不是自己掙來的。我甚至還沒有回到最初的狀態，我的情況比獲勝之前更糟糕了。

當然中巨額獎金是每個人的夢想，也確實令人興奮，但不擅理財，也會拖垮一切，

回想起來，我們所有的擔憂就是從那時開始的。我們都出身於良好的家庭，都受過良好的教育，但我們並不富裕，不知道如何管理這麼一大筆錢。

目前湯普森和86歲母親和、16歲幼女吉蒂（Kitty）和19歲長女露比（Ruby）住在一棟4房的屋子，並在花園經營一間名為「The Painted Lady」的紋身和化妝工作室，每天都在工作。而格里菲斯目前擔任招聘顧問，亦在他的樂隊演奏，更就事件作出了多次回應，聲稱婚姻一直出現問題，

中獎關係變得更糟…這些電子郵件（出軌證據）並沒有令到我們婚姻結束，相反是一種催化劑，離開湯普森並不是一個錯誤，但讓我付出一切，包括喪失長女的愛。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳