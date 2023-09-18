【新一代男神】魏浚笙新歌《失約巴黎》MV靚人靚景　獲法國駐香港及澳門總領事館大讚

▲ 《失約巴黎》MV

「超人氣樂壇新人」Jeffrey魏浚笙日前強勢推出第3首個人單曲《失約巴黎》，更自掏腰包遠赴花都拍攝MV，將靚人靚景「空運」返港，滋養港迷眼球，如此揼本製作，難怪MV點擊率節節上升，並獲法國駐香港及澳門總領事館在其官方平台發文加持。



Jeffrey的零死角神顏早在巴黎拍攝Busking場口時，已電暈一眾巴黎女士，吸引她們爭相上前寒暄及集郵，名正言順衝出香港。

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法國駐港總領事館力讚

想不到昨日（9月17日）更有重量級驚喜，連法國駐香港及澳門總領事館也在社交網站上載《失約巴黎》MV力讚，不但以「Wonderkid」形容Jeffrey，並寫道：「『呼吸巴黎，讓靈性長存！（雨果《孤星淚》）』。才華横溢的Jeffrey Ngai 魏浚笙在他新歌《失約巴黎》的MV裡，向「光之城」致敬。大家還沒有看的話可以留意一下，而且不妨也可以親自去『呼吸巴黎』！」

除以中文推介《失約巴黎》MV外，專頁更特設法文及英文譯本，讓外國人也能一目了然，可見Jeffrey的魅力果然沒法擋。

對於《失約巴黎》MV獲法國駐香港及澳門總領事館專頁「加持」，Jeffrey坦言喜出望外：「看到法國駐香港及澳門總領事館專頁推介《失約巴黎》MV，不禁連『嘩』幾聲，真的超級驚喜，而感恩又榮幸，感謝他們欣賞及支持，令我也心思思多學幾句法文，哈哈！」

他續指：「作為獨立歌手，自資出歌及拍MV，由前期到後期都要親力親為，今次MV真的花了很多心力，自己及團隊的努力能夠被看見、被肯定，絕對是表演者最開心的事。我也希望大家看完《失約巴黎》MV後，能對這個浪漫又美麗的地方產生興趣，甚至想到當地旅行，跟我一起呼吸巴黎！」

想認真學彈結他

除想進修法文外，向來勤力的Jeffrey，自覺在MV中扮演自彈自唱的場口超級有型，更希望認真學習彈結他，將來開演唱會時可以有一技傍身，誠意十足。

日前他便在社交網站公開感謝「幕後代彈」，原來正是「結他神」Jason Kui，Jeffrey寫道：「shout out to 結他之父 @jkui，無佢幫我加呢段咁好J嘅結他solo，首歌唔會拼砌得咁圓滿。多謝徐浩老師，完全知我想要咩！」

林奕匡送上鼓勵



鬼馬的Jeffrey更上載了《失約巴黎》結他solo的理想版vs現實版，雖然他手執木結他，但投入的表情恍如彈奏電結他一樣，又隔空跟Jason Kui合奏，「中二煨」上線隨即笑爆一眾網友，連唱作人林奕匡亦言鼓勵Jeffrey：「將來的事沒有人知道，或許你有一天真的能夠征服電結他。」

Jeffrey即回覆說：「祝我好運！」心動不如馬上行動，若然Jeffrey的完美神顏配以Rock爆電結他「神之手」，相信各位咖啡豆的心動指數一定會爆標呢！