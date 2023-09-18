【十一黃金周】旅議會料期內100萬內地客訪港　回復疫前七成

▲ 旅議會聯同旅遊界立法會議員姚柏良透露十一黃金周訪港內地旅客量估算及對於夜經濟看法。（陳麗娜攝）

內地於下周六（30日）起展開一連8天的國慶黃金周假期，旅遊業議會估計，期內有100萬內地客訪港，回復疫前七成，料明年第四季才可完全復甦，認為全面通關不足一年，加上內地人跨省旅遊熱熾、機票價格貴及港元強勢，令內地客訪港意欲下降，指相關估算務實及符合業界預期。

有負責接待內地入境團的旅行社指，8月有14萬內地人次參加旅行團訪港，回復疫前一半，料10.1黃金周有3萬內地客，年底達疫情前七成。

對於政府正推出「香港夜繽紛」系列活動，鼓勵市民及旅客夜間外出消費，旅議會主席徐王美倫建議，港府可聯同交通營辦商為旅客提供交通津貼，吸引旅客來港，又認為每次乘搭即提供優惠更具吸引力。

被問到旅發局響應號召推出的除夕放煙花等活動往年已舉行，會否對旅客不具吸引力，徐指除夕放煙花已停辦數年，料對旅客仍有新鮮感，業界對於旅客的喜好亦需要重新了解，初期重推以往已舉行的活動亦有需要。

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記者：陳麗娜