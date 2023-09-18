【十一黃金周】旅議會料期內100萬內地客訪港 回復疫前七成
社會 18:26 2023/09/18
內地於下周六（30日）起展開一連8天的國慶黃金周假期，旅遊業議會估計，期內有100萬內地客訪港，回復疫前七成，料明年第四季才可完全復甦，認為全面通關不足一年，加上內地人跨省旅遊熱熾、機票價格貴及港元強勢，令內地客訪港意欲下降，指相關估算務實及符合業界預期。
有負責接待內地入境團的旅行社指，8月有14萬內地人次參加旅行團訪港，回復疫前一半，料10.1黃金周有3萬內地客，年底達疫情前七成。
對於政府正推出「香港夜繽紛」系列活動，鼓勵市民及旅客夜間外出消費，旅議會主席徐王美倫建議，港府可聯同交通營辦商為旅客提供交通津貼，吸引旅客來港，又認為每次乘搭即提供優惠更具吸引力。
被問到旅發局響應號召推出的除夕放煙花等活動往年已舉行，會否對旅客不具吸引力，徐指除夕放煙花已停辦數年，料對旅客仍有新鮮感，業界對於旅客的喜好亦需要重新了解，初期重推以往已舉行的活動亦有需要。
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記者：陳麗娜