【日本好去處】期間限定小熊維尼Cafe將開幕　可愛造型食物攻陷少女心

▲ 小熊維尼Cafe成為東京、大阪新去處。

通關之後，很多人都選擇去日本旅行，《小熊維尼》FUNNY & HUNNY OH MY CAFE就將於東京和大阪限定開幕，大家又多一個好去處了！

這次活動以「FUNNY表情的小熊維尼」和「小熊維尼最愛吃的蜂蜜」為概念，推出多款以小熊維尼作為造型的食物，賣相非常可愛，相信小朋友和少女們見到都會心心眼！

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食物以低鹽、低糖製作

值得一提的是，食物還會以低鹽、低糖製作，真是可愛又健康！其中一款食物是「大豆肉炸玉米餅飯」，玉米卷飯帶有可愛的小熊維尼表情，並用上大豆肉來做炸玉米餅肉醬。而另一款就是Pizza風格的多士，維尼的臉是用薯仔泥做的，而小豬則浸在牛奶湯裡，相當有趣！

此外，Cafe還會出售多款小熊維尼的可愛商品，包括有環保袋、毛巾、抽繩索袋、坐墊和磁石等，可以吃飽飽後立即Shopping呢！

最新影片推介

東京表參道

日期：2023年9月23日至11月12日

大阪心齋橋

日期：2023年11月9日至12月10日

官網：https://hunny2023.ohmycafe.jp/

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責任編輯：Kiwi Lee