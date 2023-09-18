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林心如幕後主理新劇《有生之年》　吳慷仁拍自揭曾為叛逆少年

娛樂 16:03 2023/09/18

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熱門 林作 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

由林心如任製作人，「金鐘視帝」吳慷仁聯手「亞太影后」張榕容主演的全新台劇《有生之年》以「高家」為中心，講述異鄉遊子高嘉岳（吳慷仁飾）飽經中年雙失之痛，決定在告別世界前回家探望家人，沒想到兩個弟弟和父母都活得不似他預期，由此展開一段有關親情的奇妙之旅，香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

林心如跨界發展

林心如早年憑藉《還珠格格》紅遍港台及內地，近年成功跨界踩入幕後，由她任製作人的《16個夏天》不但勇奪第50屆金鐘獎最佳戲劇、《華燈初上》更是熱紅全亞洲，成績有目共睹。

去年她號召吳慷仁、張榕容、鄭元暢、林哲熹、楊貴媚、喜翔、孫可芳、方志友和謝展榮等一眾好戲之人主演《有生之年》，令劇集甫開鏡便備受關注，似是預告台劇強勢回歸。

林心如

吳慷仁回憶年少時

《有生之年》圍繞吳慷仁、鄭元暢和林哲熹三兄弟和父母間的親情故事，近日「大哥」吳慷仁接受台媒專訪，除分享拍攝點滴，也直言不羈遊子「高嘉岳」與年輕時的自己甚為相似。

他說：「我們部分成長背景是相似的，我未滿15歲就開始打工，也放棄上大學，只想證明自己能夠獨立生活；長大後我慢慢放下，和自己也和媽媽和解了。」

《有生之年》

談到拍攝時的趣事，他竟笑言最怕拍檔張榕容和孫可芳同場出現：「他們很瘋，磁場又不太對，如果他們在同一場戲，那天我就會喊破喉嚨！」

「二哥」鄭元暢則在社交平台表示：「《有生之年》如同寫情書給家人般的劇，有歡笑、有生氣、有悲傷、也有溫暖和愛，還有一點白爛（讓人哭笑不得），哈哈哈！一起來會心一笑吧！」

最新影片推介：張盈悅專訪

TOPick柴犬追星

撰文 : TOPick柴犬出動

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