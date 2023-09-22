【育兒心得】12歲仔英文超班中文遜色被派Band 2叩門失敗　可嵐分享兒子升中派位過山車歷程

▲ 小朋友升中，可嵐非常緊張。

每個小孩升小、升中作為父母一定最緊張，甚至乎比孩子更著緊，因為一間學校好與不好，足以影響他們將來的人生路！育有2子、佗住8個月孕肚的可嵐（Colleen），12歲大仔尤俊（Eugene）今年升中，患有亞氏保加症的Eugene從小對英文特別有天賦，年紀小小詞彙能力強，英文科成績曾考獲全級第二，但仔仔偏偏中文能力弱，成績只徘徊於60幾分左右，儘管Colleen盡力在呈分試中陪伴仔仔學習，希望追回中文成績，但未能如願，只能獲派Band 2的中文中學，令人弔詭的是，Band 1的中學是英中，但Eugene因為中文的成績不好而獲派中中，幸好經過分班試後，Eugene入讀了英文班，難怪可嵐心情似過山車！

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學會欣賞仔仔優點

要入讀Band 1中學，必須中英數都要成績好，就算其中一科成績特別標青可能都只能跌入Band 2學校，可嵐仔仔Eugene從小英文成績特別好，考試幾近拿滿分，但中文就強差人意，入讀中中會令到他讀得更辛苦更難適應，但可嵐仍然盡力陪伴仔仔升中，在呈1、呈2中加操中文，加上在在自行派位獲兩間心儀的英中面試，讓仔仔感受校園美麗的環境，讓他學會「爭取好的東西要付出努力」，再加上採取了「111誠意策略 」，務求令仔仔能夠入讀英中。

惜最後只能獲派中文中學，而呈3中文科失手只得63分，可嵐以為「唔關事」，但原來對叩門是有影響的，她提醒家長:「呈1,2,3成績及校內考試都不能忽視。」 最終英中都是叩門失敗，仔仔派了第4志願入讀中文中學。幸好柳暗花明，

原來這間學校有英文班，完了派位要做評測，進行分班試，最後考到英文班。我心情輕鬆了，鼓勵仔仔不能掉以輕心，成績一差了又去番中文班，要keep住!

為兒子報讀課程

準備升中期間，為了追趕中文科成績不停叫仔仔抄寫 ，母子間都起了不少衝突，可嵐坦言感覺到兒子由小朋友變到一個青少年，開始有自己思想不似小時候般服從，會嫌媽咪長氣，「 仔仔態度開始囂張，更直言青春期反叛期係咁」好媽媽為了打開仔仔的心扉，遂報讀關於兒童自閉症的課程，在過程中她發現自己對於患有亞氏保加症的仔仔了解不夠「雖然是我生他出來」，可嵐經過課程的教導及透過不停觀察，發現他們有自己的一套想法，一直揣摩如何跟他們相處。她學會了欣賞仔仔的優點，

其他科都有9字頭，自問我細個成績都冇咁好！

高齡佗B留意情緒

現年37歲的可嵐正懷孕，高齡佗B的她仍然繼續工作，更比佗兩個仔仔之前做多了產前運動，兩胎都是順產的她表示生完細仔後，感覺自己真的老了，身體恢復得沒有年輕時候快，所以她報讀了瑜伽200小時導師課程，幫助自己產後修復。

用力生B好影響盆底肌肉，張力冇年輕時咁好，一打噴嚏會忍不住會滲尿，加上餵全人奶一段時間冇運動，生完之後才第一次去上瑜伽堂，導師話要練會陰肌，但我發現好似搵不到，開始驚，就報讀了孕婦瑜伽導師課程。

可嵐建議年長的媽媽除了要做好基本的檢查外，最重要愛自己「focus on自己，年紀大了要見營養師，佗細仔7個月重到71KG，到生的時間沒有增磅，身體很重要，生完收復是更加重要，要注意營養補充，要找一些有營養又不長肉的方法， 要識得愛錫自己。」另外要留意自己的情緒，因為患上產前抑鬱自己都很難察覺，她分享表示今次懷孕期間，其中一隻愛犬不幸離世，自己傷心過度「控制唔到心跳、呼吸困難睡不著，掛住睇隻狗相及片，令到自己心情很低落，醫生幫我CHECK心跳達110，伴侶見到加以安慰。」可嵐直言如果出現情緒問題一定要求醫。

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曾流產兩次

很喜歡小朋友的可嵐，一直跟伴侶努力「造人」，更食期定葉酸、測體溫、準備排卵棒等，試了差不多一年，肚皮仍然沒有動靜，有兩次驗孕棒驗到有孕，可惜空歡喜一場，原來遇上「生化」，生化妊娠(Biochemical Pregnancy)，又稱生化懷孕或化學懷孕，是指懷孕5週內發生流產，受精卵無法成功在子宮腔成功着床。她說:「生化是男性的問題，精子質量不好，所以自然流失，後來買了一些保健品給伴侶，才成功懷上細仔。」一直都想要女兒的可嵐表示第三胎屬計劃之內，問到會否考慮繼續生？她說：「不是現在，都想認真工作，下年1月再進修餐飲管理碩士，我都想一路可以做番工作，跟小朋友同行。」

未正式結婚

已經為伴侶誕下一子，現在女兒快將出生，但可嵐仍未與伴侶註冊結婚，經歷過前任丈夫家暴及離婚的她，似乎已經看透了一切，也決定不會和伴侶簽紙結婚，問到會不會覺得沒有了保障，作為過來人的她坦言：「兩個人一齊只是想保障不如去買保險，兩人相愛而在一起，有目標共同生活過日子，這個比張紙更重要，物質只是附帶條件，張紙我已經信過一次，信錯了，女性可以獨當一面，不一定要依附男人，我們都有自己事業。」經歷了以前種種黑暗日子後，現在的她開心地透露生活很幸福，

我做到喜歡的事，另一半有支持我、了解我，鼓勵我，經常叫我唔好咁辛苦，減少工作，已經是很理解我。

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記者：陳麗薇