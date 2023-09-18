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【解風大阪】杜如風激減10磅上鏡　視后唐詩詠回巢客串做嘉賓？

娛樂 19:58 2023/09/18

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熱門 林作 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

杜如風同攝製隊出發往大阪。

杜如風（Helen）素有「日本旅遊達人」之稱，早前為J2主持旅遊節目《解風東京》，今趟Helen再接再厲為J2拍《解風大阪》，在一連15集的節目同大家推介大阪「食玩買」好去處。

早前Helen跟攝製隊出發往日本大阪，一落機她便在網上分享「到著」照片。相中所見Helen手腳非常纖瘦，望落十足火柴人。她接受訪問時透露，今趟專誠減肥出鏡︰「瘦咗足足十磅，今次秘密武器係拋個身出嚟。上輯cosplay道路維修員聽講好受歡迎，所以今次會有更多角色扮演，仲會著住cosplay衫周街走做介紹，其中兩個角色係花魁同Mario。」

揚言有新突破

不少網民留言表示期待《解風大阪》播出，更有人想在當地野生捕獲Helen「會去邊度啊？可唔可以預先透露少少，好想野生捕獲你」、「好想撞下你，有fans見面時間」；有人口花花話「瘦咗又靚咗呀如風」、更有人抵死話「即刻有仔」。

此外，Helen上周五在IG開Live跟fans互動，fans除了關心「食玩買」外，還想知道今輯會有何新搞作。

Helen揚言絕對不會令觀眾失望，預告會有終極螢幕性感演出及大量和服裝扮，更有嚇到喊的「亡命」表演。

有心水清的fans發現Helen IG貼了一張跟視后唐詩詠（Natalie）的合照，Helen興奮的宣布︰「本身Natalie行程係東京，佢知道我喺大阪，無端端走嚟探我班，點知畀我捉埋開工。」

Helen笑言自己的節目是首次有嘉賓出現。事實上Natalie正在東京學整麵包，今趟被好友臨時拉伕客串。

最新影片推介：張盈悅專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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