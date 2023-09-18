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【施政報告2023】青評會倡啟德興建新一條過海隧道　境外專才買家印花稅「先免後徵」

政治 21:51 2023/09/18

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香港青年時事評論員協會今日約見特首政策組。(青評會供圖)

香港青年時事評論員協會(青評會)今日約見特首政策組，就《2023年施政報告》期望表達意見，包括建議政府研究在啟德興建新一條過海隧道連接港島，減輕東隧及紅隧的壓力；符合資格的境外專才來港，「買家印花稅」(BSD)，可以採用「先免後徵」。
 
青評會主席、立法會議員周浩鼎在會面上表示，為有效滿足中產階層購買物業的需求，建議當局適度調整樓市「辣招」，讓香港居民購買第二套房時，不用再繳交高達15% 的辣招稅，可以調低至到約6%。另外，符合資格的境外專才來港，「買家印花稅」(BSD)，可以採用「先免後徵」的方法，讓他們倘若在七年之內賣出物業，離開香港，方才徵收辣招印花稅的差額，增加誘因，讓他們透過購置物業長遠留在香港。

周浩鼎續建議，加快改革創業板，容許合資格的企業日後更容易在主板上市，重新激活創業板的上市功能
 
青評會首席副主席陳志豪認為，要重推及常態化「租置計劃」，須增加公屋基層市民自置居所的機會，政府應介入「租置公屋」的管理，保障管理質素。

此外，青評會亦建議加快擴建屯門公路轉乘站，改善區內交通配套；提升本年3月成立的「文化委員會」的領導層級由「司長級」領導，並邀請更多金融與科技界的翹楚作為代表，做好「文藝」與「科技」的相結合。

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責任編輯：區綽彥

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