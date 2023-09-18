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【JPEX騙案】JPEX再發公告稱繼續營運　斥遭當局不公平對待

社會 22:36 2023/09/18

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熱門 林作 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

警方商業罪案調查科跟進調查虛擬資產交易平台JPEX，至今接獲1,408人報案，合共涉款10億元，6名男女涉嫌串謀詐騙被捕。JPEX今日發聲明回應稱，會堅定不移繼續營運下去，又批評證監會令JPEX合作的第三方造市商惡意鎖定資金，令平台經營困難，形容當局是以不公平手法，破壞市場秩序。

JPEX今日再發特別公告，稱面對連串挑戰仍會堅定不移地繼續營運，「並不會因是次不可逆轉的政策風險所引致的嚴竣挑戰而倒下」，緊急提幣申請的專責小組﹐仍將繼續為用戶提供優先提幣協助。

JPEX又重申，一直與證監會保持溝通，惟證監會並未實踐承諾，於其他加密貨幣交易所宣佈加入香港的市場時，並大規模進行宣傳之事時，「對JPEX卻不斷施以不公平的對待，發信至我們所有的合作夥伴，要求解除與平台的合作。」JPEX批評，證監會日前發表的聲明後﹐導致平台所合作的第三方造市商惡意鎖定資金﹐出現經營困難的情況。

警方拘捕6名男女，包括網紅林作及陳怡：

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虛擬貨幣 市盈率 證監會 罪案

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