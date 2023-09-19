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【玫瑰崗中學自殺】小學幼稚園併入道爾頓　學費最多貴4成

社會 00:00 2023/09/19

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熱門 林作 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

灣仔玫瑰崗中學日前宣布逐步停辦。（林宇翔攝）

除了玫瑰崗中學須於3年後全面停辦，私立玫瑰崗小學及幼稚園明年亦將併入道爾頓學校，合併後擬重新命名的「香港道爾頓學校（玫瑰崗）」，計劃明年向玫瑰崗原校生收取的「折扣價」學費，對比玫瑰崗去年收取學費，各級差距介乎2萬多至5萬元，幼稚園半日班學費增幅更高達約4成。

原校生獲逾6折優惠

合併後的香港道爾頓學校（玫瑰崗），將以本地班及國際班雙軌課程。根據玫瑰崗上周六（16日）在家長會上簡介學校合併後，除學前班（N班）外，玫瑰崗幼稚園及小學部原校生報讀本地班，分別可獲6折及7折優惠，幼稚園幼兒班至高班（K1至K3）半日班學費為43,200元，全日班為66,000元，小學各級則是54,600元。

截至昨日（18日）教育局網頁尚未更新玫瑰崗本學年學費，本報按照上學年學費，對比合併後的折扣價學費，玫瑰崗幼稚園學費最高達4成，其中K2至K3半日班，由上學年30,850元，明年新收費是43,200元；K1半日班亦由去年33,750元，增加28%至明年43,200元；全日班收費則增加17.8%，小學學費加幅則達6.23%至11.43%。

道爾頓學校辦團過公關回覆表示，為現有學生提供折扣價學費，和玫瑰崗原計劃明年的新學費「分別不大」，意指玫瑰崗明年原本亦有意加學費；解釋新校學費將配合課程及校內設施，並參考其他本地私小而調整，但會為現有玫瑰崗學校及幼稚園學生提供「大幅」學費優惠， 以減低影響。

教育界立法會議員朱國強指出，接手的辦學團體有權利決定收費，但學費愈平、對原校生愈好，倘學費加幅過高，原校家長未能負擔，最終便要被迫安排子女轉校。

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記者：馮琪雅

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