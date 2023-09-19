【玫瑰崗中學自殺】道明會稱曾徵求天主教教區意見　「絕無商業考慮」

▲ 灣仔玫瑰崗中學將於3年後停辦。（林宇翔攝）

64年歷史玫瑰崗中學上周突然宣布停辦，引起極大爭議。校監日前代表辦學團體道明會再解釋停辦原因，指註冊學生人數自2019年以來下降6%，需作好未來規劃。事件更引起學界質疑未有將學校交給相同宗教辦團接管，道明會及接管幼小的辦團統一回覆本報時透露，作出停辦及合併決定前，曾徵求天主教香港教區教育事務處意見，亦曾考慮由其他天主教或非天主教辦團接辦玫瑰崗各校，但最後認為道爾頓是最能繼承玫瑰崗學校的願景和使命的機構，強調道明會絕無商業考慮，修會放棄辦學後亦不會離港，將繼續於玫瑰崗進行宗教工作。

道明會：曾考慮由他校接辦玫瑰崗各校

玫瑰崗中學辦團無諮詢法團校董會及校長的情況下，粗暴決定學校明年即停止收生、3年後全面停辦，引起不少持分者不滿。

道明會及道爾頓學校辦團透過公關統一回覆本報表示，在作出停辦及合併決定前，曾徵求教區教育事務處及其他有經驗人士和組織意見，亦曾考慮由其他天主教或非天主教辦團接辦玫瑰崗各校，但最後得出結論是「道爾頓是最能繼承玫瑰崗學校的願景和使命的機構」。

道明會續於玫瑰崗宗教工作

對於被外界批評如「做生意」般決定停辦津中，兩個辦團回覆指，道明會為非牟利宗教機構，在本港歷史可追溯至20世紀修士到東亞地區服務傳教建校，強調「絕對沒有商業考慮」，並解釋選擇道爾頓作為新的辦校團體，是欣賞道爾頓團隊的誠意魄力和其以兒童為本，推動自主學習的前膽辦學理念，重申道爾頓和玫瑰崗擁有相同價值觀，並承諾會傳承玫瑰崗傳統，包括在校名中保留「玫瑰崗」名稱，設立「校史館」展示學校歷史和文化，以及保護聖像和地標，小聖堂繼續為師生和社區主持供彌撒和為學生宗教輔導。

此外，道明會將繼續在玫瑰崗宗教侍奉工作和開展牧民事工，並將繼續於港澳地區工作，特別是在青少年教育和培育方面。

辦學團體於上周四、五（14、15日）分批通知師生、家長及舊生會，學校即將逐步停辦；直至周日（17日）中學校長蘇佩婷更一度發聲明隔空反駁辦團，針對辦團稱學生人口下降、有收生困難而決定停辦，直言學校收生人數持續增加，包括本學年維持招收3班中一，惟聲明不足半日已被下架。

根據玫瑰崗中學校監何幼孫日前代表辦團再解釋停辦原因，指註冊學生人數自2019年以來下降6%，而目前全校中學生人數更不及「高峰期」的2成。

教育非生意 朱國強指殺校殘忍

教育界立法會議員朱國強則認為，適齡學童人口下跌下，玫瑰崗收生已非常好，質疑道明會將近年學生人數與高峰期比較，並不公平，事前亦無知會校方和師生，質疑殺校做法殘忍，盼暫緩停辦決定，或尋求宗教理念一致的辦學團體接手，強調教育非一門生意，辦學團體不應輕放棄營辦權，教育局亦有責任介入處理，協助物色適合辦學團體。

教育局上周四收停辦通知 提醒辦團與持分者聯繫

教育局昨回覆表示，上周四收到辦學團體正式通知，並一直與辦學團體和學校保持溝通，提醒他們與各持份者保持緊密聯繫，提供資訊，盡快適當地處理教職員的聘任事宜，及為受影響的學生和教職員提供所需的支援。局方亦會為有需要的家長和學生提供意見及協助。

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記者：馮琪雅