【珍惜生命】大角咀老翁天橋躍下自縊　昏迷送院搶救不治

▲ 大角咀老翁天橋躍下自縊，昏迷送院搶救不治。（資料圖片）

大角咀疑有人自縊尋短。警方今日（19日）凌晨接獲途經司機報案，指在大角咀深旺道8號對出一天橋，一名老翁懸掛在離地約7米高的天橋底下，懷疑他以尼龍繩上吊。

救援人員接報到場，消防將該名86歲老翁解下。他昏迷被送往廣華醫院搶救，其後被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

現場消息指，事主懷疑將繩繫於脖頸及行人天橋欄杆之上，再「笨豬跳」式從天橋上一躍而下。

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記者：黃穎津