  • 29°C
香港時間 : 2023919日 (週二) 10:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【珍惜生命】大角咀老翁天橋躍下自縊　昏迷送院搶救不治

社會 09:16 2023/09/19

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

大角咀老翁天橋躍下自縊，昏迷送院搶救不治。（資料圖片）

大角咀疑有人自縊尋短。警方今日（19日）凌晨接獲途經司機報案，指在大角咀深旺道8號對出一天橋，一名老翁懸掛在離地約7米高的天橋底下，懷疑他以尼龍繩上吊。

救援人員接報到場，消防將該名86歲老翁解下。他昏迷被送往廣華醫院搶救，其後被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

現場消息指，事主懷疑將繩繫於脖頸及行人天橋欄杆之上，再「笨豬跳」式從天橋上一躍而下。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

記者：黃穎津

相關文章

【監考非禮】涉DSE試場非禮兩女監考員　男監考員認非禮判感化1年
16:52 2023/09/18
【監考非禮】涉DSE試場非禮兩女監考員　男監考員認非禮判感化1年
【JPEX騙案】林作熱愛足球自封「香港恩沙基」　網民勸改新名「赤柱恩沙基」
19:35 2023/09/18
【JPEX騙案】林作熱愛足球自封「香港恩沙基」　網民勸改新名「赤柱恩沙基」
【JPEX騙案】警方商罪科拘捕6名男女　涉款約10億元
19:23 2023/09/18
【JPEX騙案】警方商罪科拘捕6名男女　涉款約10億元
【煽動意圖】警方國安處拘46歲男子　涉多次發布具煽動意圖訊息
21:52 2023/09/18
【煽動意圖】警方國安處拘46歲男子　涉多次發布具煽動意圖訊息
【JPEX騙案】JPEX再發公告稱繼續營運　斥遭當局不公平對待
22:36 2023/09/18
【JPEX騙案】JPEX再發公告稱繼續營運　斥遭當局不公平對待

你可能感興趣

【監考非禮】涉DSE試場非禮兩女監考員　男監考員認非禮判感化1年
16:52 2023/09/18
【監考非禮】涉DSE試場非禮兩女監考員　男監考員認非禮判感化1年
【JPEX騙案】林作熱愛足球自封「香港恩沙基」　網民勸改新名「赤柱恩沙基」
19:35 2023/09/18
【JPEX騙案】林作熱愛足球自封「香港恩沙基」　網民勸改新名「赤柱恩沙基」
【JPEX騙案】警方商罪科拘捕6名男女　涉款約10億元
19:23 2023/09/18
【JPEX騙案】警方商罪科拘捕6名男女　涉款約10億元
罪案 廣華醫院 自殺 香港 大角咀

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【醫療事故】男子打局部麻醉躺手術枱遭遺忘　執刀醫生竟若無其事放工回家
17:06 2023/09/16
【醫療事故】男子打局部麻醉躺手術枱遭遺忘　執刀醫生竟若無其事放工回家
【新手爸媽】陪太太剖腹產嚇到精神受創　澳男向醫院索償50億判決結果出爐
16:43 2023/09/15
【新手爸媽】陪太太剖腹產嚇到精神受創　澳男向醫院索償50億判決結果出爐
【中學停辦】玫瑰崗中學停辦明年起不收生　名人輩出張國榮陳慧琳是校友
14:29 2023/09/16
【中學停辦】玫瑰崗中學停辦明年起不收生　名人輩出張國榮陳慧琳是校友