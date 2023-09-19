【十一國慶】十一推多項優惠　逾60間戲院戲票半價

▲ 行政長官李家超。（資料圖片）

行政長官李家超今日（19日）出席行會前見記者。李家超表示，非常關注虛擬資產交易平台JPEX所涉及的案件，證監會已在上星期將案件轉介至警方，警方昨日亦已採取拘捕行動。李家超指，已要求證監會及警方在今日下午會見傳媒講解事件。

此外，李家超表示，今年10月1日會復辦國慶煙花，政府與不同民間團體亦會舉行一連串國慶慶祝活動。

十一睇戲半價

全港超過60間商業戲院戲票，將以半價發售。

小童八達通乘客可免費乘搭港鐵及巴士

小童八達通乘客可免費乘搭港鐵、重鐵網絡服務，包括本地鐵路線及羅湖落馬洲的過境服務。小童八達通乘客當日亦可免費乘搭九巴及龍運的日間巴士路線。

過千食肆提供餐飲優惠

過千間食肆於國慶當日，有指定菜式及餐飲提供折扣優惠。在10月1日起一星期，即至10月7日，在本地魚菜直送的網店及荃灣實體店購買指定產品，可享有七四折優惠。

康文署轄下多項設施免費使用

康文署轄下多項設施可免費使用，包括室內及戶外康樂設施及絕大部分的公眾泳池。可免費參觀香港科學館及香港太空館的常設展覽，以及香港科學館的專題展覽。漁護署轄下的香港濕地公園免費開放。

多項交通出行優惠

市民可免費乘搭電車、兩條渡輪航線，包括天星小輪的尖沙咀至灣仔線，富裕小輪的北角觀塘啟德航線。市民亦可免費乘搭輕鐵及港鐵巴士。

導賞團及工作坊免費

九月下旬至十月初，市民可免費享用活化歷史建築伙伴計劃項目的額外導賞團及工作坊，如藍屋、香港新聞博物館、茶具文物館、大坑火龍文化館、薄扶林牧場等。

商場及街市購物優惠

在10月1日，不同商場及街市會推出購物優惠，包括食環署兩個街市、房委會大本營商場、環保署轄下的錄在區區回收點，可獲取6倍或額外積分。

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記者：黃穎津